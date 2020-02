Foram submetidas à apreciação do juri do concurso internacional #Love2020 11.823 fotos, uma delas tirada em Portugal, como pode (re)ver na galeria de imagens que se segue. No entanto, foi a foto enviada por Mohammad Hedayet Sarker, um fotógrafo residente em Brahmanbaria, no Bangladexe, que retrata o amor maternal numa cena do quotidiano durante uma viagem, que reuniu o maior número de votos na competição promovida pela popular app espanhola Agora.

Mohammad Hedayet Sarker vai receber, nas próximas semanas, um prémio de 1.000 dólares, pouco mais de 920 euros. "Estou muito contente por ter vencido este concurso internacional", assumiu o jovem fotógrafo bengali, natural da região de Chittagong, na publicação que fez nas redes sociais. No Instagram, onde publicou a fotografia vencedora em agosto de 2019 e onde soma apenas 372 seguidores, são muitas as imagens que retratam realidades sociais do seu país.