Os festivais de verão estão de volta. Mas quem tinha bilhetes para estes mesmos eventos em 2020, depara-se agora com algumas questões e estão, certamente, a questionar-se: os meus bilhetes para os festivais de verão de 2020 continuam válidos? Tenho de os trocar para este ano? O que acontece se quiser o reembolso? Neste artigo, reunimos, de acordo com a lei, as respostas a estas perguntas.

Tenho de trocar os bilhetes de 2020 para este ano?

Não é necessário trocar os bilhetes que tinha de 2020 para novos bilhetes este ano. Todos os bilhetes comprados para o ano em questão, continuam válidos para 2022.

As empresas que organizam os festivais de verão anunciaram que não é preciso nenhuma validação para novos bilhetes. Ou seja, basta apresentar os bilhetes que tinha comprado à entrada dos eventos este ano.

E se quiser o reembolso dos bilhetes de 2020?

Se quiser o reembolso dos bilhetes de 2020, neste momento já não o vai conseguir através da bilheteira onde comprou. Isto porque, ao longo de 2021, foi sendo anunciado por cada festival, um determinado prazo para pedir o reembolso dos bilhetes. Esse prazo, atualmente, já não está ativo para nenhum dos festivais.

Foi uma norma estabelecida no Decreto-Lei n.º 26-A/2021 de 5 de abril de 2021, que decretou o seguinte: o prazo para pedir o reembolso dos bilhetes de 2020 estaria ativo durante 14 dias úteis após as datas em que era suposto realizar-se o festival no ano de 2021 (contando com o adiamento de 2020).

Porém, alguns festivais estão ainda a dar a opção de, caso haja vários dias de festival, poder trocar o seu bilhete para um dia diferente. Isto caso tenha apenas um bilhete de um dia, no qual não possa comparecer, ou até pelo facto de os artistas terem mudado. Os artistas “prometidos” para 2020, na sua maioria, não são os mesmos confirmados nos festivais deste ano.

Se for esta a sua situação e o festival para o qual tem bilhete permitir esta opção, tem de dirigir-se à bilheteira onde comprou o seu bilhete e pedir para o trocar para outro dia.

Caso não possa mesmo comparecer ao festival, e não podendo já solicitar o seu reembolso, pondere outras opções como dar o bilhete a alguém conhecido que possa/gostasse de ir, ou então vender o bilhete online.

Como usar os vales com o valor do bilhete de 2020?

Além de poder ter solicitado o reembolso do seu bilhete, também poderia ter pedido para substituir o seu bilhete por um vale no mesmo valor.

Estes vales consistem em poder utilizar o valor que ficou retido do bilhete, noutros bilhetes de eventos diferentes que a bilheteira em questão esteja a vender.

Por isso, se tiver um destes vales, aquilo que agora deve fazer para o poder utilizar é o seguinte: trocá-lo pelo bilhete do evento a que quer ir, com um máximo de 30 dias antes do evento respetivo. Pode escolher entre os vários festivais, de Norte a Sul do país. Mas lembre-se que, contudo, a troca está sempre sujeita à lotação disponível no momento, pelo que deve trocar o vale por um novo bilhete com antecedência.