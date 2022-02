A utilização de aplicações de encontros explodiu nos últimos dois anos: o Tinder atingiu um recorde de três mil milhões de swipes num único dia em março de 2020, enquanto a OkCupid afirma promover 91 milhões de encontros anualmente.

Contudo, um estudo recente da Kaspersky descobriu que mais de metade (55%) dos inquiridos têm medo de ser perseguidos por alguém que conheceram online, enquanto cada sexto utilizador de aplicações de encontros (16%) já tinha sido alvo de doxing.

Muitas destas aplicações solicitam aos utilizadores que registem a sua conta através de sites de redes sociais, que preenchem automaticamente um perfil com fotografias e informações pessoais, tais como o local de trabalho ou de estudo. Isto facilita potenciais doxers encontrarem utilizadores online e recolherem informações pessoais.

Os dados armazenados nos perfis das aplicações de encontros são extremamente sensíveis e muito desejados pelos cibercriminosos. Isto tornou urgente a necessidade de proteger estas informações pessoais e, consequentemente, as aplicações de encontros tornaram-se mais seguras.

De acordo com o estudo da Kaspersky, as cinco aplicações de encontros mais populares melhoraram os seus protocolos de encriptação e começaram a prestar mais atenção à privacidade dos utilizadores.

Para manter os dados seguros, as aplicações introduziram versões pagas que permitem aos utilizadores especificar manualmente a sua localização ou fotografias, por exemplo.

Atividade criminal online intensifica-se no Dia dos Namorados

Mas a questão nem sempre está relacionada com os dados pessoais disponíveis em público. Ano após ano, os investigadores da Kaspersky verificam a intensificação de atividades fraudulentas em torno do Dia dos Namorados, e este ano não é exceção.

Além de imitarem aplicações populares de encontros para recolher informações pessoais das vítimas, os cibercriminosos começaram a espalhar emails em que afirmam ser pessoas à procura de parceiros.

O esquema envolve emails que incluem um link para uma página de phishing que imita o perfil de um site de encontros e pede às pessoas que preencham um formulário com as suas preferências pessoais num futuro parceiro.

Por último, pede-se ao utilizador que acrescente as suas credenciais bancárias. Escusado será dizer que a vítima acaba por perder dados e dinheiro, e não conhecer nenhuma pessoa nova.

A necessidade de uma abordagem mais segura nos encontros online é ainda mais pertinente em torno do Dia dos Namorados, quando um maior volume de utilizadores pode recorrer a aplicações e websites de encontros para descobrir uma potencial combinação.

Para contrariar estes riscos, especialistas recomendam:

1. Não ligar o seu Instagram (ou outras contas de redes sociais) ao seu perfil da aplicação de encontros

Isso concede demasiada informação pessoal que pode ser utilizada contra si. Mesmo que já tenha definido o Instagram para privacidade e segurança, é mais arriscado que compensatório interligar as contas.

2. Não partilhar o seu número de telemóvel ou outros dados de aplicações de mensagens

As aplicações de encontros recomendam vivamente que se mantenham as plataformas de mensagens integradas, e é sensato fazê-lo quando tiver a certeza de que pode confiar na pessoa com quem está a conversar.

Além disso, quando estiver pronto para passar para outra aplicação de mensagens, configure-a para manter a sua informação privada em segurança.

3. Os cibercriminosos podem tentar roubar alguns dos seus dados privados

Por isso, tenha cuidado se a sua ligação lhe pedir para instalar uma aplicação no seu telemóvel, ou para visitar um determinado website, ou começar a fazer perguntas sobre, por exemplo, o seu professor favorito ou o seu primeiro animal de estimação (perguntas comuns sobre segurança do website).

O que é que tem a perder? Bem, a aplicação pode ser maliciosa, o website pode ser uma página de phishing, e essa informação pode ajudar alguém a roubar o seu dinheiro ou identidade.

4. Ter atenção a bots que o podem atrair para fornecer o seu dinheiro ou dados

São sempre automatizados, por isso, se tiver uma sensação engraçada sobre uma conversa, e se as respostas da outra pessoa não corresponderem às perguntas, é seguro assumir que está a interagir com um bot.

5. Tentar alterar as suas definições dentro da aplicação de modo a que apenas revele o seu perfil às pessoas com quem criou uma ligação

Desta forma, o mundo inteiro não terá acesso aos seus dados. Estreitar esta visão a um número limitado de pessoas reduz as probabilidades de a informação do seu perfil chegar às mãos erradas.

Para saber mais sobre como as tecnologias podem mudar os encontros e relações, leia este report da empresa de segurança.

Saiba ainda como os utilizadores podem ser alvo de doxing e como minimizar o risco de furto de informações pessoais através do curso gratuito "Doxing: perigos e prevenção".