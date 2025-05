A opinião de Ricardo Teixeira

Os mais novos dominam as apps, as redes sociais, os códigos dos emojis e das mensagens e os jogos online como ninguém. Mas o que não dominam, e os pais também não, são os perigos escondidos por detrás dos ecrãs, mensagens e contactos desconhecidos. As técnicas estão cada vez mais sofisticadas e assentes na psicologia.

Freepik