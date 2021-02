Ainda não tem 10 anos. O Dia Mundial da Rádio, que se assinala anualmente a 13 de fevereiro, foi instituído pela UNESCO em 2011 e foi celebrado, pela primeira vez, logo no ano seguinte, em 2012. Foi no dia 13 de fevereiro de 1946 que a United Nations Radio, que tem origem na Radio Nations, uma estação radiofónica que existiu entre 1929 e 1938, emitiu pela primeira vez, a partir da sede da Organização das Nações Unidas (ONU), nos EUA, um programa em simultâneo para um grupo restrito de seis países.

Para além de notícias e conteúdos informativos em português, produz e divulga, em parceria com os dois milhares de estações globais com as quais tem acordos, programas em inglês, francês, espanhol, árabe, chinês, russo, hindi e suaíli. Antes das novas tecnologias terem vindo permitir o envio eletrónico de ficheiros digitais, os programas eram enviados para essas rádios em cassetes. Na década de 1980, a média anual rondava as 110.000. Em 1997, foram 205.000. A partir dessa data, o número começou a descer.