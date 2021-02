Antes da pandemia viral de COVID-19 ter obrigado milhões em todo o mundo a reinventar hábitos e a ter de rever comportamentos, o grupo Renascença Multimédia costumava aproveitar o Dia Mundial da Rádio, que amanhã se assinala um pouco por todo o planeta, para convidar os ouvintes das estações que o integram a conhecer as suas instalações. Este ano, face a essa impossibilidade, a empresa desenvolveu uma visita virtual, à distância de um clique, que desvenda os bastidores das suas emissões.

"A Renascença, a RFM e a Mega Hits mostram todos os espaços onde trabalham e as equipas que diariamente estão no ar, 24 horas por dia. Uma experiência única onde é possível descobrir muitas curiosidades e pormenores sobre as rádios, sobre as pessoas que as fazem e sobre o seu funcionamento. Uma experiência que cada pessoa pode viver ao seu ritmo e voltar as vezes que quiser. A navegação é completamente controlada pelo visitante", informa o grupo Renascença Multimédia em comunicado de imprensa.

A visita começa no exterior da sede da empresa, nos jardins da Quinta do Bom Pastor, na Buraca, no concelho da Amadora. "Segue, depois, para a receção e, daí, para os estúdios de emissão, passando pela redação, pelas salas de produção da Renascença, da RFM e da Mega Hits, pelo auditório, pelos estúdios de sonorização e até pela central técnica", refere o documento. Esta semana, também no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Rádio, as estações do grupo têm dado voz aos profissionais de saúde na linha da frente do combate à pandemia. Médicos, enfermeiros e auxiliares de 21 hospitais nacionais têm sido convidados a partilhar experiências e desabafos com os ouvintes das três rádios do grupo.

"No final [da iniciativa], os locutores irão anunciar a oferta de rádios digitais, como gesto simbólico do agradecimento de todos os portugueses, com a intenção de ajudar a aliviar o dia a dia de todos aqueles que verdadeiramente vivem nos hospitais", informa a Renascença Multimédia em comunicado. "Uma ação simbólica, com o apoio da JBL, que reconhece o importante papel que a rádio tem desde os seus primórdios, o de ligar pessoas, numa conexão que é fortemente emocional e humana", refere o documento.