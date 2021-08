O mês de Agosto já chegou e com ele, as tão desejadas férias de tantos portugueses. Mas se para uns isto significa descanso total e aproveitar para se desligarem das redes, para outros essa ideia nem se põe em causa.

Com o objetivo de ajudar estes últimos internautas a aproveitarem as suas férias ao máximo, a Selectra preparou uma lista com 7 conselhos para acederem à internet fora de casa de forma segura.

1. Instale um antivírus no seu smartphone

Se a instalação de um antivírus no computador é quase um dado adquirido, esta ideia parece algo estranha quando se trata de um telemóvel. No entanto, e apesar dos smartphones virem equipados com algumas funções que os protegem de softwares maliciosos, instalar um antivírus aumenta a sua segurança.

Atualmente, existem no mercado várias aplicações disponíveis, tanto gratuitas como pagas, porém deve privilegiar estas últimas se quiser ter funcionalidades mais avançadas.

2. Utilize o Hotspot no seu dispositivo móvel para se ligar ao portátil

Está num lugar sem rede wi-fi e precisa mesmo de aceder ao seu computador para enviar uns documentos? Ligue o hotspot do seu telemóvel e proteja-se dos riscos cibernéticos das redes públicas gratuitas.

Esta funcionalidade, disponível em todos os dispositivos que têm incorporado um cartão SIM, é especialmente útil em casos de pequenos downloads ou de operações rápidas, e não tem nenhum custo extra.

Tenha apenas atenção se não ultrapassa o limite de GB contratados com a sua operadora.

3. Evite a utilização de redes públicas wi-fi para transferir dados privados

A fim de evitar surpresas desagradáveis e que podem arruinar as suas férias, não se ligue a redes públicas wi-fi se tiver de aceder a serviços privados como é o caso do home banking, ou de fornecer dados privados como as palavras-passe. Estas redes gratuitas, que são muito comuns em restaurantes, aeroportos ou hotéis, até podem ser muito úteis mas são também muito mais vulneráveis a ataques de hackers.

Se não tiver outra opção que não a de utilizar uma rede pública, faça-o através da VPN (Virtual Private Network), uma vez que será criado um canal de comunicação seguro e permitir a troca confiável de dados.

4. Privilegie a navegação em modo anónimo

Apesar de o modo anónimo não ser totalmente seguro, é ainda assim, uma boa estratégia para evitar que o seu histórico de navegação fique gravado em computadores públicos.

Nesse sentido, e se não resistir à tentação de aceder às redes sociais num dispositivo que não seja o seu, este modo dá-lhe a segurança de que os seus dados não vão poder ser visualizados por mais ninguém a partir do momento que encerrar a sessão.

5. Não se ligue à SmartTV do hotel

Chegou ao quarto de hotel depois de um dia incrível de praia e apetece-lhe descontrair enquanto vê uma série da Netflix na SmartTv? A ideia parece bastante aliciante, mas mais uma vez, a ligação não é confiável.

A sua conta da Netflix tem diversos dados pessoais e estes podem ficar em risco, caso ligue o seu smartphone à TV.

6. Contrate um tarifário de internet móvel pré-pago

A melhor forma de garantir que vai ter sempre acesso à internet de forma segura é saber que tem dados ilimitados durante todos os dias de férias. Assim, e no caso de os dados móveis que tem no seu tarifário atual serem limitados, contratar um novo serviço pré-pago poderá ser uma opção a considerar.

Estes tarifários não têm período de fidelização e existem bastantes ofertas com plafond ilimitado a partir de 15€/15 dias. Além disso, pode escolher um pacote apenas com internet móvel ou internet móvel + hotspot e não precisa de nenhum router para se conectar.

7. Tire partido do serviço de roaming gratuito

Se estiver a pensar ir para o estrangeiro durante estas férias, fique a saber que pode permanecer conectado de forma segura e sem custos adicionais e não precisa de fazer nada por isso.

Até julho de 2017, utilizar o serviço de roaming noutro país da União Europeia tinha um custo associado, porém isso já não é um problema. Hoje em dia é possível viajar para fora do país e continuar a estar ligado à internet, fazer chamadas ou enviar mensagens através da mesma tarifa que tem contratada em Portugal.

A sua operadora irá dar-lhe automaticamente acesso a estes serviços no momento em que sair do território português, a não ser que tenha expresso no seu contrato inicial um limite de dados previstos para estas situações.