Uma fotografia captada no sítio certo no momento errado...ou será no momento certo? Porque muitas vezes o que daí resulta são umas valentes gargalhadas.

Quantas vezes demos por nós a rir, até de nós próprios, por uma careta ou um movimento estranho captado numa fotografia.

Seja a fazer pose ou completamente desprevenido, estes 'falhanços' acontecem regularmente e o melhor a fazer é mesmo rir.

Aliás, o difícil é mesmo não rir, principalmente quando os protagonistas das fotografias são animais.

Como queremos que esteja sempre bem-disposto, reunimos uma coleção de fotografias de animais em situações e poses hilariantes que o vai animar de certeza.