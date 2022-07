A primatóloga, antropóloga e ativista Jane Goodall foi a última mulher a ser homenageada com uma Barbie à sua imagem e semelhança. Esta nova boneca é o último lançamento da linha Mulheres Inspiradores comercializada pela Mattel e que tem como objetivo prestar tributo a mulheres corajosas que se predispuseram a correr riscos, mudar regras e a abrir caminho para as novas gerações serem capazes de sonhar mais alto.

"Toda a minha carreira quis ajudar a inspirar crianças a serem curiosas e explorarem o mundo à sua volta – assim como eu o fiz na minha primeira viagem à Tanzânia há 62 anos atrás. Estou entusiasmada pela parceria com a Barbie® e por encorajar jovens crianças a aprenderem com o seu ambiente e sentirem que podem fazer a diferença", afirmou a Dra. Jane Goodall sobre a boneca lançada a 14 de julho, Dia Mundial do Chimpanzé, em comunicado. "Através desta parceria, espero inspirar a próxima geração de eco-líderes a juntar-se a mim na proteção do nosso planeta e relembrá-la que pode ser tudo o que quiser, onde quiser – no terreno, no laboratório e na mesa."

Para além disso, e juntamente com o Instituto Jane Goodall, a marca apostou na comercialização de quatro novas bonecas que fazem parte da linha Barbies Profissões de 2022, que inclui uma Diretora de Sustentabilidade, Cientista de Conservação, Engenheira de Energias Renováveis e Defensora Ambiental, educando-as para multiplicidade de profissões que existem e inspirar os mais novos de que podem ser o que quiserem.

Outra novidade é o facto de todos estes lançamentos serem mais amigos do ambiente. Com o objetivo de atingir 100% de materiais plásticos reciclados, recicláveis ou bio-based até 2030, a Mattel comprometeu-se a produzir grande parte dos seus brinquedos com plástico reciclado proveniente dos oceanos e com a certificação CarbonNeutral®, por parte da Climate Impact Partners.

"Estamos orgulhosos por revelar a nossa primeira Barbie® sustentável da linha Mulheres Inspiradoras e as bonecas Profissões 2022 'Equipa de Eco-Liderança', que tornam ainda mais evidente o nosso compromisso compartilhado de criar um futuro mais sustentável", afirma Lisa McKnight, Vice-Presidente Executiva e Diretora Global da Barbie and Dolls, Mattel em comunicado.

Como forma de desafiar as novas gerações a fazerem a sua parte em prol de um mundo melhor, foi criado o desafio #NaturallyCuriousJane (em português #NaturalmenteCuriosaJane) em parceria com o programa Roots & Shoots do Instituto Jane Goodall.