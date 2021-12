Convidando a olhar para dentro, a relaxar e a fazer um Off!, a Off!cina tem sugestões de Natal muito especiais, de que são exemplo os vouchers para sessões individuais em formato de bilhetes de avião que convidam a viajar pelas emoções e que estão disponíveis em packs, mas também os baralhos OFF!2ME.

Um presente para o ano todo que é composto por 60 cartas com frases desafiantes que ajudam a conduzir o pensamento e que despertam as emoções, promovendo o autoconhecimento através do impacto que aquilo que se lê tem na higiene emocional.

Acreditando que num momento de introspeção ou de partilha com amigos e família, a leitura destas cartas serve de gatilho motivacional que resulta numa linha de raciocínio aos afetos, bloqueios e dilemas que fazem parte do dia a dia, o OFF!2ME está repleto de frases inspiradoras.

Assim, capazes de desconstruir os “nós” e transformá-los em “laços” – o mote da Off!cina – estas cartas podem ser lidas em apenas alguns segundos, de que é exemplo: “Hoje é dia de fazer as pazes. Comigo ou com alguém. Está na hora de aceitar e de não julgar. De me pôr no meu lugar e no lugar do outro. A perfeição é inimiga do bom. Aquilo que me possa parecer desajustado pode mudar de lugar e tentar entender a verdadeira razão das coisas”.

Descrevendo-se como uma equipa de “mecânicas”, a Off!cina é o projeto que cria um paralelismo entre as ferramentas que estão numa caixa e os recursos emocionais individuais, sendo esta história contada como todas as histórias bonitas: “Era uma vez sete ferramentas que despertam o melhor que há em nós”.

Para além da componente de desenvolvimento individual, a Off!cina explora também a motivação em contexto profissional junto de empresas, tendo inclusivamente viajado recentemente até São Paulo, no Brasil, levando o seu conhecimento e mestria até ao outro lado do atlântico, a diversas empresas de áreas completamente diferentes.

Criadora e mentora do projeto, Vera Machaz é licenciada em Comunicação Empresarial e Psicologia, contando ainda com uma pós-graduação e mestrado em Skills for Communication em Londres e considera que todos têm dentro de si os instrumentos necessários para serem mais ágeis emocionalmente, o que lhes permitirá, consequentemente, serem mais felizes.

Os baralhos de cartas motivacionais OFF!2ME podem ser adquiridos através das redes sociais de Off!cina ou do e-mail geral@offcina.pt com descontos para encomendas superiores a 20 unidades.