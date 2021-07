Andrew Hughes alcançou o cume do Monte Evereste na manhã de 23 de maio de 2021, às 10h10. Estando no topo da montanha mais alta do mundo, tirou de um bolso uma pequena bandeira e colocou-se de joelhos, enquanto desenrolava a bandeira que dizia: "Lauren, queres casar comigo?".

Um novo recorde para a proposta de casamento "mais alta" conhecida por qualquer americano e apenas a segunda proposta conhecida a partir do Evereste, Andrew manteve a sua pergunta em segredo até encontrar uma resposta quando voltasse para casa, em segurança, em Seattle, Washington, semanas depois.

De volta a Seattle a 3 de julho, enquanto navegava pelo Lago Washington sob o sol do final de tarde, Andrew presenteou Lauren Beard com uma pequena caixa. Lá dentro estava uma foto da pergunta colocada embrulhada na própria bandeira da proposta feita no Evereste. Enquanto Lauren desembrulhava a bandeira, a pergunta colocada num monte a um mundo de distância encontrou finalmente aa sua resposta amorosa ao nível do mar, um "sim" há muito esperado.

Andrew Hughes e Lauren créditos: Andrew Hughes

Em alguns momentos durante a expedição de dois meses, Andrew superou uma infeção pulmonar, ferimentos causados pelo frio e perda muscular e de peso. Com a sua equipa, suportou condições climatéricas extremas, queda de neve, enquanto superava todos os riscos de uma escalada em tempo de COVID-19.

Tudo para usufruir daquele momento único de realizar o seu sonho de escalada e de completar os Sete Picos, e um sonho muito maior de se declarar a Lauren enquanto estava no topo do mundo.

Para Andrew, tornar Lauren no seu amor a partir do pico mais alto do mundo foi a parte mais importante de alcançar o Monte Evereste.