Ficção

O Rapaz do Douro

Portugal, outono de 1877. Enquanto o Porto se prepara para inaugurar a magnífica ponte de ferro de Gustave Eiffel sobre o rio Douro, Henrique, de 17 anos, foge das duras condições de vida rio acima, pelas vinhas de uma propriedade onde se produz vinho do Porto. Para trás fica uma traição que ele quer esquecer. À sua frente, a oportunidade única de trabalhar numa ourivesaria.

Determinado a fazer do Porto a sua casa, Henrique explora as ruas sinuosas da cidade, convivendo com cartógrafos e agitadores, e começa a aprender a delicada arte da filigrana. Até que um conhecido do passado aparece, ameaçando a sua nova vida...

Quando descobre uma conspiração contra a ponte de Eiffel, Henrique tem de decidir até onde está disposto a ir para se salvar a si próprio, o ilustre novo marco da sua cidade adotiva e talvez até a própria família real portuguesa.

O Rapaz do Douro (Marcador), de Jeannine Johnson Maia, tem o preço de 19,9 euros.

Weyward

Em 2019, Kate foge de uma relação abusiva e refugia-se em Crows Beck, uma aldeia remota na Cúmbria. O seu destino é a Casa Weyward, herança da sua tia-avó Violet, uma entomologista excêntrica.

Enquanto lida com o trauma do seu passado, Kate descobre um segredo sobre as mulheres da sua família. Uma história que remonta a 1619, quando Altha Weyward foi julgada por feitiçaria…

Tecendo as vidas de três mulheres extraordinárias, Weyward é um romance absolutamente maravilhoso sobre o empoderamento feminino, a esteira de violência masculina ao longo de séculos e o poder libertador da Natureza.

Weyward (Porto Editora), de Emilia Hart, tem o preço de 18,85 euros.

O Senhor do Caos (sexto volume de A Roda do Tempo)

Rand al’Thor, o Dragão Renascido, esforça-se ao máximo para reunir as nações do mundo em torno dos seus desejos, para forjar alianças que lhe permitam combater o avanço da Sombra e preparar adequadamente as forças da Luz para a Derradeira Batalha.

Contudo, outros há que entendem ser eles quem deve comandar a guerra frente ao Tenebroso. Do alto da Torre Branca, Elaida engendra um ardil para encurralar o Dragão, ao mesmo tempo que as Aes Sedai revoltosas orquestram a queda da Amyrlin.

E, à medida que os reinos dos homens mergulham no caos, os Renegados, seres imortais, e os Amigos do Tenebroso têm também o seu plano para o ataque final ao Dragão Renascido…

O Senhor do Caos (Bertrand Editora), de Robert Jordan, tem o preço de 29,9 euros.

Subitamente, Sós

Louise é uma alpinista experiente, Ludovic um jovem bem constituído. Destemidos e desejosos de um ano de liberdade, deixam o apartamento em Paris e uma vida bastante convencional para se lançarem numa aventura: darem a volta ao mundo num veleiro.

A ilha onde aportam, no polo sul, atrai-os pela beleza selvagem: picos nevados, crateras geladas, um lago seco. Mas de repente surge uma nuvenzinha escura ao longe. Quando a tempestade levanta, destrói tudo à sua volta e o barco desaparece. Os dois ficam subitamente sós; os pinguins, as otárias, os elefantes-marinhos e as ratazanas passam a ser a sua única companhia numa velha estação baleeira, abandonada há décadas. A aventura romântica torna-se um pesadelo e a relação do casal deteriora-se a cada dia.

Subitamente, Sós (Casa das Letras), de Isabelle Autissier, tem o preço de 15,9 euros.

O Reino dos Ossos

Uma equipa de Médicos Sem Fronteiras faz uma descoberta alarmante numa pequena aldeia do Congo. Uma força desconhecida está a desregular o plano evolutivo dos seres vivos, reduzindo mulheres, homens e crianças a um estado catatónico. Já as plantas e os animais tornam-se mais inteligentes e predatórios. Este fenómeno assustador ameaça espalhar-se por toda a África, pondo tudo e todos em perigo. Será um acontecimento natural? Ou será que alguém orquestrou esta mudança?

O comandante Gray Pierce e a Força Sigma estão sempre preparados para enfrentar o desconhecido e o extraordinário, só isso lhes tem permitido manter o mundo a salvo, mas é uma vigilância pela qual pagaram um preço elevado. De Washington DC às selvas do continente africano, a equipa Força Sigma não demorará a perceber que se transformou numa presa.

O Reino dos Ossos (Bertrand Editora), de James Rollins, tem o preço de 18,8 euros.

Pastagens do Céu

Bert Munroe e a maldição que corre sobre a sua quinta. O Tubarão Wicks e os registos escrupulosos de investimentos imaginários. Junius e Robbie Maltby de pés descalços na terra. As irmãs Rosa e Maria Lopez e as suas irresistíveis enchiladas. Pat Humbert e uma sala de revista. A casa construída para várias gerações da família Whiteside. Todos eles habitam Pastagens do Céu, uma localidade de terrenos e sonhos férteis, que a partir do final do século XVIII foi tomando forma num vale da Califórnia. As suas vidas entrecruzam-se ao longo dos doze capítulos deste livro, segunda obra publicada por John Steinbeck, em 1932.

Pastagens do Céu (Livros do Brasil), de John Steinbeck, tem o preço de 16,65 euros.

Uma Aventura Para o Fim das Férias

Desta vez os nossos heróis ganham num concurso uma estada num excelente hotel, no meio do pinhal. Logo na primeira noite em que são instalados no hotel, o Ricardo, filho da dona do hotel, sofre um acidente e são eles que o acompanham e ajudam até à chegada da equipa de resgate. Por isso a mãe do Ricardo os convida depois para um passeio de barco.

O irmão da dona do hotel, juntamente com um grupo de malfeitores, planeia raptar o Ricardo para pedir um avultado resgate. Entretanto, durante o passeio, há uma grande tempestade e as coisas complicam-se e os nossos heróis começam a perceber tudo o que se está a passar.

No final tudo se resolve de novo com a intervenção da equipa de resgate marítimo e uma grande festa no hotel.

Uma Aventura Para o Fim das Férias (Caminho), de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, tem o preço de 8,5 euros.

Willy Salva o Submarino

Quando o maior submarino do mundo – o Neptuno – desaparece algures nas profundezas do oceano Atlântico, o Willy e o urso Randolph pensam logo no que fazer para ajudar a salvar os marinheiros e evitar uma tragédia. Para isso vão precisar de contar com alguns amigos: o Pássaro de Cabeça para Cima, a Gaivota Carlota, o Boris Baleia-azul e, ainda, o Tubarão e os seus piratas.

Rapidamente, todos se apercebem de que a solução é enfrentar o Alfredo, o Arenque Assassino, e o seu cardume de cem arenques abomináveis, que capturaram o Neptuno para comerem os marinheiros! Será que o Willy e os seus amigos conseguem vencê-los e, assim, transmitir uma mensagem muito importante ao mundo inteiro?

Jeffrey Archer, mestre na arte de contar uma boa história, escreveu Willy Salva o Submarino para os filhos, quando eram pequenos.

Willy Salva o Submarino (Bertrand Editora), de Jeffrey Archer, tem o preço de 12,2 euros.

Não Ficção

Uma Mulher com Cancro, Um Psicólogo e Uma Virgem Entram num Death Café

“Gostariam de saber a data da vossa morte? Fazia diferença se tivessem mais um ou mais cinquenta anos de vida?” Ah, finalmente, uma pergunta em que o cancro me dava uma vantagem sobre os outros”.

O inesperado diagnóstico de cancro do pulmão, aos 31 anos, durante a pandemia e numa idade em que os seus pares começam famílias e compram casa, obrigou Lara da Rocha Vaz Pato a confrontar-se com as reações de amigos e família, com a perda de cabelo, os tratamentos ou o apoio psicológico e, acima de tudo, com o medo da morte. Pelo meio, fala da pressão de estudar em Portugal durante a crise dos anos 2000, sobre viver no estrangeiro e sobre as exigências que sentiu no mercado tecnológico como jovem adulta. Com a chegada da doença, as suas histórias e recordações falam de ser feliz e de ver o lado belo da vida, mesmo no meio de tanta má fortuna. Os temas pesados e desconfortáveis não se evitam, mas tornam-se mais fáceis de digerir pela verdade do tom e pelo humor. Um livro que não se esquece.

Desassombrada, Lara mostra-nos como lidou com os altos e baixos que a vida lhe trouxe, desde pequenos episódios da sua intimidade a temas como o cancro e a morte, a competição entre mulheres no trabalho, as relações amorosas ou as recordações da infância e da família

Uma Mulher com Cancro, Um Psicólogo e Uma Virgem Entram num Death Café (Quetzal), de Lara da Rocha Vaz Pato, tem o preço de 17,7 euros.

Uma Longa Viagem com Maria Filomena Mónica

Maria Filomena Mónica está entre as mais insubmissas das intelectuais portuguesas, uma mulher que, enquanto jovem, assustava os rapazes. Era, segundo a própria, “uma rebelde de minissaia, loura e gira”, a irreverente que se inscreveu na Faculdade de Letras para estudar Filosofia, contrariando a vontade da mãe. De resto, Maria Filomena Mónica nunca fez o que se esperava dela: casou cedo, foi mãe cedo, separou--se cedo e, também cedo, doutorou-se em Sociologia pela Universidade de Oxford. Investigadora na área das Ciências Sociais e professora universitária, Maria Filomena Mónica é autora de uma longa lista de livros, sejam eles biografias (como a de Eça de Queiroz), de análise social (Os Ricos e Os Pobres), de crónicas (Os Sentimentos de Uma Ocidental e Nunca Dancei Num Coreto), ou autobiográficos (Bilhete de Identidade e Duas Mulheres, obras que põem a sua infância e a sua juventude a nu).

Agora, aos 80 anos, faz neste Uma Longa Viagem com Maria Filomena Mónica um balanço de vida.

Uma Longa Viagem com Maria Filomena Mónica (Contraponto), de João Céu e Silva, tem o preço de 18,8 euros.

Conquiste o Seu Bem-Estar

De acordo com estudos recentes, as perturbações mentais são as doenças que mais incapacidade provocam. Conquiste o Seu Bem-Estar, o novo livro do psiquiatra e psicoterapeuta Diogo Telles Correia, surge como um guia prático para vencer a segunda doença que mais provoca a incapacidade: a depressão.

O livro constrói-se com base num sistema de pergunta-resposta, com várias caixas de resumo da informação a reter, com múltiplas histórias de pacientes baseadas em casos reais e com exercícios práticos apoiados em literatura científica para ajudar a lutar contra a depressão.

“Sentimento de tristeza intensa, de incapacidade de sentir prazer nas atividades anteriormente prazerosas, falta de vontade e de energia, choro fácil, dificuldade em dormir, perda de apetite… Quando confrontados com esta constelação de sintomas, podemos estar perante uma depressão, ou a um passo de sermos atingidos por ela. Este livro destina-se aos que sentem que já estiveram próximos de entrar em depressão, aos amigos e familiares de pessoas que sofrem de depressão, mas também ao grande público, que gosta de saber em que consiste uma depressão e como tentar evitar que ela se aproxime”, lemos na apresentação à obra.

Conquiste o Seu Bem-Estar (Bertrand Editora), de Diogo Telles Correia, tem o preço de 17,7 euros.

O Poder do Arrependimento

Há quem acredite que uma vida bem vivida é uma vida sem arrependimentos. Disparate pegado, para não dizer perigoso, explica Daniel Pink. Viver sem arrependimentos não é viver; os arrependimentos fazem parte integrante e constituinte da nossa experiência de vida. Sem eles, não poderíamos tomar decisões mais inteligentes, ter um melhor desempenho profissional… ou sequer crescer como pessoas.

Ao longo destas páginas, Daniel Pink baseia-se em pesquisas nas áreas da Psicologia, da Neurociência, da Economia e da Biologia para desafiar muitos dos nossos pressupostos acerca das emoções e do comportamento. Levou a cabo o World Regret Survey, que coligiu arrependimentos de mais de 16 000 pessoas em 105 países para identificar os quatro principais arrependimentos que os seres humanos sentem, transversais a culturas e estratos sociais. Partindo desses arquétipos de arrependimentos, poderemos começar a compreender em que consiste aquilo que para cada um de nós pode realmente ser uma boa vida.

O Poder do Arrependimento (Pergaminho), de Daniel Pink, tem o preço de 17,7 euros.

A Fórmula Secreta

A autoconfiança é o fator mais determinante do sucesso a todos os níveis. Mas é também aquilo de que as pessoas mais sentem falta, sobretudo em situações críticas e decisivas. Existe, de facto, uma fórmula secreta para despoletar todo o potencial da sua autoconfiança, que Joseph Murphy revela ao longo destas páginas – e essa fórmula assenta na consciência dos poderes infinitos da sua mente.

As indicações simples, persuasivas e transformadoras coligidas neste livro constituem um mapa espiritual e psicológico para a descoberta do poder metafísico dos seus pensamentos e da sua ligação mental ao maior princípio criativo do universo. Quando tomar plena consciência desta verdade, verá claramente toda a extensão das suas capacidades – e descobrirá que não têm limites.