A casa de leilões Christie's vai apresentar uma série de objetos do universo de James Bond que irá a leilão esta quarta-feira, de forma presencial, e se estenderá (via online) até 05 de outubro, data em que se comemora o 60.º aniversário do lançamento do primeiro filme da franquia, Dr. No.

Desde uma réplica do famoso Aston Martin DB5, que surgiu na bela cidade italiana de Matera, no sul do país, no mais recente filme No TimeTo Die (2021), até aos fatos usados pelos vários atores do universo 007, estima-se que o valor total resultante deste leilão seja superior a 20 milhões de euros.

O montante será distribuído por mais de 45 instituições de beneficência. A casa de leilões espera que a venda arrecade mais de três milhões de euros.

A começar pelo referido carro do 007, um dos mais famosos de toda a série. Para o último filme foram criadas oito réplicas do Aston Martin DB5 e uma delas será colocada em leilão. Estima-se que o valor de licitamente final ronde os 1,5 e os dois milhões de euros.

Há ainda relógios e laços usados por Daniel Craig ao longo de 15 anos, uma claquete assinada do filme Skyfall (2012) - poderá valer até sete mil euros - e até uma réplica de um ovo Fabergé, que surgiu em Octopussy (1983).

Veja algumas das peças na galeria abaixo

Há ainda fatos utilizados por outros atores dos filmes, tais como Rami Malek no papel do vilão Safin e Ana de Armas como a agente Paloma, ambos do filme de 2021.

“Por fora, parece exactamente um DB5 que todos associamos a James Bond, por dentro é uma besta completamente diferente para ser capaz de todas as acrobacias incríveis e a condução que fizeram em Matera”, explicou Adrian Hume-Sayer, director de colecções privadas da Christie's, bem como chefe da venda de James Bond, em declarações à Reuters e reproduzidas pelo jornal Público.