Entre campanhas tentadoras e decisões impulsivas, pode ser muito fácil perder o controlo financeiro. Para ajudar os consumidores a tirarem o máximo partido desta temporada de promoções, a Simplefy apresenta cinco estratégias fundamentais para garantir compras inteligentes, ajudando a poupar dinheiro.

1. Definir um orçamento claro e garantir o seu cumprimento

As promoções de Black Friday podem ser aliciantes por isso é importante analisar as finanças e determinar o valor máximo que pode ser gasto sem comprometer as despesas essenciais do dia a dia. Utilizar aplicações de controlo de despesas ou outros métodos para monitorizar os gastos pode ser uma boa estratégia para manter o orçamento definido para esta época controlado.

2. Fazer uma lista de necessidades, não de desejos

Elaborar uma lista de produtos realmente necessários ou que já andavam debaixo de olho antes da Black Friday. Assim, será possível evitar compras por impulso e ter em conta as promoções verdadeiramente vantajosas para os artigos selecionados.

3. Comparar antecipadamente os preços e verificar a autenticidade das promoções

Nem todas as promoções da Black Friday são tão vantajosas ou genuínas quanto parecem. É essencial avaliar os preços habituais dos produtos que se deseja comprar para evitar “falsas promoções”, assim como o histórico de preços nos últimos meses. Para isso, podem ser utilizados comparadores de preços online para garantir que se está a obter o melhor valor.

4. Priorizar cartões de crédito com cashback para maximizar o retorno do valor das compras

Ao optar pelo cartão de crédito, o consumidor deverá escolher um que ofereça cashback. Esta funcionalidade permite recuperar uma percentagem do valor gasto, transformando as compras em pequenos retornos financeiros. É importante, no entanto, verificar quais são as condições do cashback, como as categorias elegíveis e os limites de reembolso.

5. Evitar o uso excessivo de créditos sem planeamento

Evitar o uso excessivo de créditos e a contratação sem planeamento é um dos fatores mais importantes. Caso seja de facto necessário, é essencial analisar as condições, como as taxas de juro e os prazos de pagamento. O crédito consolidado poderá ser também uma opção a ter em conta, uma vez que permite agregar todas as dívidas num único pagamento, reduzindo as taxas de juro e otimizando o planeamento financeiro.

Lançada em 2023, a Simplefy - Smart Financial Partners é uma empresa especializada na Intermediação de Crédito e orientação financeira.