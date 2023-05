1. Arrume a casa antes de ir dormir

Por mais que deseje, a verdade é que as coisas que deixou desarrumadas na noite anterior não vão desaparecer durante a noite, e na manhã seguinte lá estarão à sua espera. Arrumar as almofadas do sofá, dobrar as mantas ou depositar a loiça na cozinha não custa assim tanto a fazer e no dia seguinte faz a diferença.

2. Organize a sua área de trabalho

A arrumação e organização de uma área de trabalho é fundamental. Se costuma ver os concursos de televisão sobre culinária, há uma regra de ouro que os chefes não se esquecem de incutir: tenha a sua bancada da cozinha limpa e organizada. O resto torna-se muito mais simples. Palavra de pessoas organizadas.

3. Quando terminar a refeição, arrume logo a cozinha

Ainda no departamento da cozinha, nós sabemos que é tentador deixar as coisas por arrumar e irmos diretos para o sofá. Mas, mais uma vez, as coisas não se vão arrumar sozinhas. Coloque a loiça na máquina, limpe o chão e não se esqueça de despejar o lixo. Não há nada pior do que um espaço fedorento, além de, claro, uma cozinha desarrumada.

4. Antes de dormir, organize as coisas para o dia seguinte

Evite atrasos logo de manhã e siga o rituais das pessoas organizadas: na noite anterior deixe já tudo pronto para a manhã seguinte, seja a marmita, o saco de desporto ou a mala que vai usar nesse dia.

5. Não deixe coisas espalhadas pelo chão

Outra regra de ouro é nunca deixar coisas espalhadas no chão, libertando o espaço à sua volta e evitando a presença de objetos não identificados. Não é muito agradável tropeçar em algo quando acordou com sede e foi, às escuras, à cozinha buscar um copo de água.

6. Arrume a roupa assim que a despir

Se tem a tendência natural para ter pilhas de roupa na cadeira do quarto ou em outro local da casa a ideia passa por arrumar a roupa assim que a despe. Pendurar as roupas tem dois pontos a favor: a arrumação do espaço e a preservação da própria peça, uma vez que não ficará amarrotada ou com vincos.

7. Não deixe roupa suja espalhada pelo chão

Ainda na área da roupa outro pecado capital passa por despir a roupa que quer pôr a lavar e deixá-la no chão. Não caia na tentação da preguiça. Quando despir a roupa coloque-a diretamente no cesto da roupa suja.

8. Separe a roupa que vai usar no dia seguinte

Se as pessoas organizadas preparam as coisas para o dia seguinte outra tarefa que não pode faltar é a separação da roupa que vai usar no dia seguinte. É menos um passo que tem de pensar de manhã. Certamente que vai ganhar tempo.

9. As listas são as nossas melhores amigas

Outra regra de ouro de pessoas organizadas é a realização de listas. Esta tarefa tem várias vantagens: permite que não se esqueça de realizar alguma ação e ainda o ajuda a organizar o seu tempo.

10. O espaço de dormir é sagrado

Esta ação pode ser a mais difícil, mas acredite que traz benefícios: deixe os equipamentos eletrónicos fora do quarto. Pense neste espaço como um santuário de descanso. E a última coisa que vai querer é algo que perturbe o seu sono. Por isso esqueça a televisão, o computador e os smartphones fora do quarto.