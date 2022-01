Uma rara queda de neve, provocada pela tempestade Elpida, atingiu na noite de quarta-feira Jerusalém, região não habituada aos invernos do Norte.

A capital israelita acordou na quinta-feira pintada de branco, tendo as principais estradas da cidade sido bloqueadas, os transportes públicos interrompidos para evitar acidentes, e as escolas e empresas fechadas enquanto os serviços municipais trabalhavam para limpar as ruas.