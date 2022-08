Nem sempre a conduta que assumimos na praia se coaduna com a proteção daquele meio ambiente, nomeadamente da sua vida marinha, dos areais e do mar. Usar um protetor solar amigo do ambiente, evitar champôs nos chuveiros de praia e, naturalmente, não espalhar resíduos são práticas sensatas. Eis cinco sugestões para idas à praia mais ecológicas.

Brian Yurasits/Unsplash