A medida, da Assembleia da República e no âmbito do orçamento suplementar para 2020, implica também a emissão de mais 1.500 toneladas de dióxido de carbono (CO2) e um gasto acrescido de 130 milhões de litros de água, segundo as contas da Zero.

A decisão “demonstra como a sustentabilidade ainda não encontrou na agenda política”, diz a Zero em comunicado.

“A Zero considera que esta tomada de decisão demonstra que os partidos políticos (e vários outros ´stakeholders´ envolvidos no debate), quando confrontados com um problema, têm uma clara tendência para não ponderar os aspetos da sustentabilidade e avançarem com decisões com total desconsideração pelos impactos que terão em termos ambientais”, acrescenta.

A organização lamenta que não se tenham debatido alternativas, como manter a entrega de manuais para reutilização pelo menos nos anos de mudança de ciclo e no 12.º ano, ou deixar a decisão ao critério das escolas, ou mesmo manter a entrega dos manuais para reutilização por todos os alunos que possam ter acesso a recursos digitais.

Na semana passada o ministro da Educação informou que o Governo iria suspender a devolução de manuais escolares, de acordo com a Assembleia da República, que aprovou uma proposta (do CDS-PP) nesse sentido, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças.