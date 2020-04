Consegue pensar 'fora da caixa'? A Samsung sim, conseguindo dar um passo em frente no que toca a reutilização de material e sustentabilidade do planeta.

A gigante tecnológica sul-coreana vai passar a comercializar as suas televisões em embalagens reutilizáveis. Claro que pode usar a sua imaginação e fazer o que bem entender com este material, mas a Samsung quer desafiar o cliente a seguir as instruções que vêm na caixa e transformar uma caixa num móvel para casa.

Por exemplo, as caixas podem ser reutilizadas para criar uma casa nova para o gato ou para renovar os móveis da sala. Veja alguns desses exemplos na galeria abaixo.

As novas embalagens das televisões da Samsung são feitas de cartão ondulado, sendo um material adequado para dar uma nova vida a este produto.