A toalha foi criada por um professor de ciências ambientais do ensino secundário e utiliza um tecido inovador desenvolvido pela Evolve Travel Goods, chamado Ecolite Microfiber. Este tecido reciclado exclusivo torna a toalha ecológica, repelente de areia, antimicrobiana, leve e de secagem rápida.

A toalha foi lançada no Kickstarter, com cinco designs diferentes e inspirados em viagens para o utilizador escolher.

Wayne Goodwin é um professor de ciências ambientais da Austrália que passou a sua carreira a trabalhar em escolas internacionais em todo o mundo. A paixão pelo meio ambiente que ele vê diariamente nos seus alunos inspirou-o a agir por conta própria. Uma ideia que o levou a criar uma marca de viagens com foco no meio ambiente, juntamente com o seu primeiro produto, a toalha Evolve Adventure.

"Fora da sala de aula, passo o meu tempo a viajar, surfar, mergulhar e acampar”, explica Goodwin. "Uma toalha é sempre um acessório essencial, mas nunca encontrei uma que fosse perfeita. São sempre muito volumosas, a areia agarra facilmente e demoram muito tempo a secar. Quando os meus alunos me inspiraram a começar uma marca ecológica para viajantes, este foi o primeiro problema que escolhi resolver. Após meses de pesquisa e design, acho que encontrei a minha toalha perfeita. O melhor de tudo é que conseguimos fazê-lo de uma forma ambientalmente positiva, reciclando cerca de 20 garrafas de plástico por cada toalha, que de outra forma teriam acabado num aterro ou poluindo os nossos oceanos".

Além das suas credenciais ecológicas, a Microfibra Ecolite é um tecido inovador e de alta tecnologia com desempenho incomparável quando comparado aos concorrentes.

Toalha Evolve Adventure créditos: Evolve Adventure

A toalha Evolve Adventure possui uma série de recursos inovadores:

- Repelente de areia. O tecido inovador permite que a areia escorregue facilmente, sem se alojar nas fibras como uma toalha de algodão tradicional.

- Superabsorvente. O tecido pode reter três vezes o seu peso em água.

- Ultra portátil. Idealizada para ser leve, permitindo que a toalha de tamanho normal seja dobrada até um tamanho mais reduzido. Tornando-se na toalha perfeita para viajar, quando o espaço é escasso.

- Secagem rápida. As toalhas Evolve usam uma maior absorção solar e um padrão exclusivo no tecido que permite que a água escape mais rápido, aumentando significativamente a velocidade de secagem.