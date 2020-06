Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), a Câmara Municipal de Palmela edita um folheto sobre a Serra do Louro e convida-o para um passeio, em segurança, nesta área natural, num percurso de descoberta da diversidade de espécies de flora existentes.

Numa altura em que a pandemia da COVID-19 leva a manter o distanciamento social, as áreas naturais têm sido locais de preferência para o lazer e para a prática de exercício físico.

A Serra do Louro, pela sua proximidade e acessibilidade, é um dos locais que têm vindo a registar um acréscimo significativo do número de visitantes.

créditos: CM Palmela

Num próximo passeio, fique a conhecer um pouco melhor a flora local, explorando o folheto “À Descoberta das Plantas da Serra do Louro”. Disponível para consulta e para ser descarregado em www.cm-palmela.pt, contém uma pequena amostra das espécies que se encontram em evidência nesta época do ano, neste local, e que fazem parte do património riquíssimo da Arrábida, cuja flora conta com 1.450 espécies e subespécies e motivou a criação do Parque Natural, em 1976.

Pode partir à descoberta da Serra do Louro iniciando o percurso na Rua Helena Cardoso, em Palmela. Faça um passeio seguro, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, e recorde-se de que está a visitar uma área protegida, pelo que deve respeitar o código de conduta e boas práticas dos visitantes nas áreas protegidas, que pode ser consultado em www.icnf.pt.