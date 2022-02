A Decathlon quer continuar a reduzir o impacto ambiental dos seus produtos no “campo de jogo”, para ser possível continuar a praticar desporto respeitando o nosso planeta.

Neste sentido, a aposta na Economia Circular e no Ecodesign é o mote para a campanha que pretende sensibilizar todos para, em conjunto, alimentarem o ciclo de vida do equipamento desportivo e aumentar o número de produtos a terem uma segunda vida.

Para isso é necessário que o maior número possível de pessoas adote gestos que permitam dar uma nova vida aos produtos que a marca disponibiliza. Com esta campanha a Decathlon pretende reforçar a comunicação e caraterísticas de todos os serviços da Economia Circular e o Ecodesign que dispõe, através da reparação, revenda e reutilização dos mesmos, como os serviços de Aluguer, Segunda Vida, Trocathlon, Retoma e Reparação e Manutenção.

Com o serviço de Aluguer os clientes podem alugar os produtos diretamente na loja ou através do website da marca, o que permite experimentar um novo desporto ou equipamento desportivo e, assim, permitir que um produto tenha várias utilizações.

Este serviço está disponível nas 38 lojas em Portugal, e entre muitos outros equipamentos é possível encontrar raquetes de padel, skates, bicicletas, pranchas de surf ou de snowboard, caiaques, tendas ou trenós para a neve.

Para combater o desperdício, o serviço Segunda Vida disponibiliza bens que não podem ser vendidos como novos, por terem estado em exposição ou por terem sido recondicionados depois de serem devolvidos pelo cliente.

Através do serviço de Manutenção e Reparação, que disponibiliza serviço pós-venda especializado, é possível prolongar a vida útil dos produtos. Este serviço disponibiliza ainda um site de suporte que permite ao cliente encontrar conselhos e vídeos tutoriais para que possa realizar de forma autónoma a manutenção e reparação do produto.

créditos: Decathlon

Já o serviço Trocathlon possibilita a compra e venda de produtos usados de qualquer marca nas lojas Decathlon, contando sempre com o apoio e aconselhamento da equipa Decathlon.

No serviço Retoma a Decathlon compra a bicicleta usada do cliente e o mesmo recebe o valor na hora para poder adquirir artigos novos, contribuindo assim para dar uma nova vida às mesmas.

Com consciência do impacto e responsabilidade social que a atividade representa, a Decathlon tem vindo a apostar fortemente na modalidade Economia Circular e Ecodesign, comprometendo-se até 2026 a ter uma abordagem ecológica na conceção de 100% dos seus produtos, utilizando assim materiais provenientes de fontes mais sustentáveis e adotando processos de fabrico com o menor impacto ambiental possível.

Mudar hábitos de comportamento não é fácil, no entanto a Decathlon sabe que está a falar com desportistas, pessoas que querem e gostam de praticar atividade física ou desportiva e querem por isso continuar a ter condições para o fazer.

É por isso que juntos temos que cuidar do meio ambiente, do nosso “campo de jogo” para que todos possamos continuar a andar de bicicleta em trilhos, caminhar no meio da natureza, desfrutar do oceano… em sintonia com o nosso planeta.