A LAY'S anuncia uma nova iniciativa global, LAY'S RePlay, para levar alegria a comunidades em vulnerabilidade social em todo o mundo através do poder do futebol.

A marca fez uma parceria com a UEFA Foundation e a streetfootballworld para reutilizar pacotes de snacks vazios com o objetivo de ajudar a criar campos de futebol sustentáveis, unindo as comunidades e promovendo resultados positivos para as pessoas e para o planeta.

Estima-se que até cinco campos de futebol LAY'S RePlay sejam inaugurados em 2021 no mundo todo, com o primeiro em Tembisa, na África do Sul, seguido por comunidades na Rússia, Brasil, Turquia e Reino Unido.

Com o potencial de mais de 3.600 horas de jogos e programas educacionais desportivos, que beneficiarão mais de 16 mil membros da comunidade apenas no primeiro ano, o LAY'S RePlay dá grande ênfase à inclusão de membros da comunidade e organizações locais durante todas as fases de planeamento, construção e manutenção de cada campo, com o objetivo de desenvolver uma programação que possa abordar questões sociais que impactam cada comunidade, ao mesmo tempo em que promove o acesso seguro ao desporto.

Por exemplo, na África do Sul, a programação local procura capacitar os jovens, promover a inclusão e partilhar importantes lições de vida e comportamentos pró-sociais com sessões de educação através do futebol.

Apoiado pelo embaixador global de longa data de LAY'S e seis vezes vencedor da Bola de Ouro (Ballon d'Or), Lionel Messi afirma: "Tive a sorte de começar a jogar futebol na juventude, e isso mudou a minha vida. Todos merecem a oportunidade de jogar e apaixonar-se pelo desporto, e o LAY'S RePlay dá essa oportunidade a comunidades no mundo inteiro. Tenho orgulho de retribuir através deste projeto e estou entusiasmado com o impacto que ele pode exercer sobre a próxima geração".

Os campos LAY'S RePlay maximizam o valor social, ao mesmo tempo que minimizam o impacto ambiental. Desde os materiais que compõem o campo até a instalação, os campos são criados para serem o mais ecologicamente sustentáveis possível.

Em parceria com a GreenFields, fabricante global de campos artificiais, as embalagens vazias da LAY'S são recolhidas por parceiros locais de coleta de resíduos e reciclagem, e recebem uma segunda vida – triturados e convertidos em paletes que formam a camada de base por baixo da relva, chamada Ecocept.

Tanto a relva quanto a camada Ecocept são 100% recicláveis no final da sua vida útil. Além do relvado, a marca comprometeu-se em adotar uma estratégia de compensação de carbono que garantirá que todos os campos ofereçam uma pegada de carbono zero ao longo da sua vida útil de cerca de dez anos.

Essa iniciativa e compromisso globais de LAY'S foram verificados pela consultoria independente Good Business com um estudo aprofundado, que mostrou que os campos do LAY'S RePlay têm um impacto ambiental significativamente menor do que os campos artificiais alternativos em vários aspetos, como redução da emissão de gases de efeito estufa, poluição de microplástico, materiais e relvado recicláveis, interferência ecológica e uso de água.