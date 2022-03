Quem passar junto à sede da The Navigator Company na Avenida Fontes Pereira de Melo, 27, não vai ficar indiferente. A Empresa abriu, através de uma montra no seu edifício, “uma janela” para a biodiversidade, num trabalho criativo desenvolvido em papel pelas mãos das designers do ateliê Oupas! design.

Assim, quem espreitar para a montra pode encontrar vários elementos naturais, todos construídos em papel, como o arbusto medronho a erva pinheira orvalhada ou o eucalipto bem como algumas espécies de animais, como a águia-de-Bonelli e o lobo ibérico onde, junto a este último, poderão tirar fotografias.

Na “janela para a biodiversidade” do edifício da Empresa, os diversos elementos de flora e fauna foram produzidos com o papel da marca recentemente lançada, um material sustentável, ambientalmente responsável e reciclável.

Estas são características que têm contribuído para que o papel tenha conquistado um lugar de relevo dentro do paradigma da sustentabilidade e da economia circular, assente em produtos com origem em matérias-primas naturais e renováveis, capazes de substituir os de proveniência fóssil, como o plástico.

créditos: The Navigator Company

Desta forma, todos os elementos criados para esta instalação são recicláveis e biodegradáveis. A produção de papel é o resultado da laboração de uma indústria sustentável e transparente que se baseia num recurso renovável, que fomenta o aumento da biodiversidade, rejeita em absoluto as práticas de cortes ilegais de madeira e que tem contribuído para o incremento da área florestal europeia.

Com esta iniciativa, a The Navigator Company pretende, assim, sensibilizar para a importância da biodiversidade, em especial nas florestas, assinalando também o lançamento da sua plataforma “Biodiversidade by The Navigator Company”.

Este projeto único, dedicado à partilha de conhecimento sobre a biodiversidade em ecossistemas florestais, nasce do propósito da Empresa em partilhar com a sociedade o seu saber, experiência e recursos em busca de um futuro melhor, quer para a atual como para as futuras gerações.

Proteção da biodiversidade: um valor chave

Em 2021, 12.364 dos mais de 104 mil hectares de floresta sob a gestão da Empresa estavam classificados como Zonas de Interesse para a Conservação (mais 441 hectares do que em 2020), e, destas, cerca de 1.655 hectares distinguem-se pela presença de valores naturais e socioculturais de caráter excecional.

Para conservar estes valores naturais, a Navigator procede à identificação e mapeamento de habitats e espécies de fauna e flora. Em 2021, foram encontradas mais quatro espécies de fauna nas propriedades sob gestão da Empresa, totalizando 245 espécies, bem como mais cinco na sua flora que ultrapassam as 800 espécies identificadas.

créditos: The Navigator Company

De salientar também que, no seguimento do seu trabalho regular de proteção da biodiversidade, a Empresa manteve, durante o período de reprodução ao longo do inverno e da primavera de 2021, o acompanhamento de nove locais de nidificação da espécie águia-de-bonelli (Aquila fasciata). Foi também acompanhado um ninho de cegonha-preta (Ciconia nigra) com sucesso reprodutivo (duas crias), além da descoberta de um ninho de açor, também este com crias.

Recorde-se que, ao contrário do que tem acontecido nas florestas geridas pela The Navigator Company, onde o número de espécies identificadas tem registado um crescimento consistente nos últimos 10 anos, em termos mundiais, a biodiversidade tem vindo a decrescer, de acordo com os indicadores mais recentes do Living Planet Index (2020), que apontam para uma redução média de 68% nas populações de mamíferos, aves, anfíbios e peixes monitorizados entre 1970 e 2016.