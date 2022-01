A vaga de frio, com fortes nevões, está a atingir Atenas, e grande parte da Grécia, até à ilha de Creta, no sul, e às ilhas Cíclades. Em algumas partes do país os termómetros chegaram aos 14 graus centígrados negativos, causando cortes de energia e de estradas.

O Parlamento grego e as escolas encerraram, com o governo a apelar aos cidadãos para reduzirem as viagens às essenciais e para que façam teletrabalho. O transporte marítimo e aéreo não sofreu até ao momento muitos constrangimentos, apesar da ligação de metro do aeroporto para a capital ter sido interrompida.

A queda de neve na Grécia deve manter-se esta semana, com as temperaturas a continuarem abaixo de zero graus centígrados.

