De acordo com um estudo realizado pela Swappie, marketplace europeu de compra e venda de iPhones recondicionados, 75% dos portugueses refere que estaria disposto a comprar um dispositivo recondicionado e 85% demonstra estar a par de que este mercado constitui uma alternativa ao comprar novo.

Contudo, apenas 17% revela já ter optado pela compra de um aparelho deste tipo.

Com o objetivo de analisar o comportamento e a perceção no que respeita ao mercado dos recondicionados, o estudo conclui que os portugueses estão cada vez mais atentos e conscientes dos benefícios da economia circular e da aquisição de aparelhos recondicionados. Ainda assim, no momento de compra, continuam a optar pelos dispositivos novos.

Luísa Vasconcelos e Sousa, Country Manager da Swappie em Portugal, afirma que “as conclusões deste estudo provam que os portugueses estão cada vez mais despertos para a importância da temática da sustentabilidade, o que nos parece ser um indicador positivo sobre o futuro da economia circular deste tipo de equipamentos eletrónicos em Portugal. No entanto, existe ainda um caminho a percorrer no sentido de demonstrar que os aparelhos recondicionados passam por processos de análise exaustivos e que, no final, apresentam a mesma qualidade e garantia que um aparelho novo, mas com preços muito mais acessíveis”.

O estudo aferiu ainda algumas das razões que levam os consumidores a não optar por dispositivos recondicionados. 64% revelam preocupação com a qualidade e funcionalidade destes aparelhos, 43% receiam ser enganados pelas empresas de recondicionados e 32% demonstram apreensão no que toca à capacidade das baterias.

Tendo em consideração que a cultura do descartável constitui um problema cada vez mais sério na sociedade atual e que o lixo eletrónico continua a crescer, a Swappie tem atuado com o intuito de contribuir para a mudança de hábitos de consumo no que diz respeito à compra de equipamentos eletrónicos.

Assim, este marketplace de origem finlandesa alerta para a importância de adotar hábitos de compra mais sustentáveis e económicos, em que o recondicionado ou segunda mão passe a ser, efetivamente, a primeira opção de compra.

O estudo sobre o comportamento e perceção dos portugueses relativamente ao mercado dos recondicionados foi realizado durante o mês de outubro de 2021 e contou com a participação de mais de 12 mil consumidores de 12 países (Finlândia, Estónia, Irlanda, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Bélica, Eslováquia, Polónia, República Checa e Espanha).