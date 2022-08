O MAR Shopping Algarve recebe no sábado, dia 3 de setembro, o primeiro Mercado de Trocas da temporada. Entre as 10h00 e as 13h00, no piso 0, será possível trocar peças de roupa, calçado, acessórios e livros. Cada pessoa pode levar até dez peças para entregar no mercado, sendo muito importante que tudo esteja em boas condições, havendo uma equipa de voluntários que vão analisar cada peça.

Setembro é sinónimo de recomeço. A sugestão do Ingka Centres é mudar mentalidades através da aposta em soluções para o guarda-roupa ou decoração da casa que sejam mais sustentáveis e acessíveis, promovendo a reutilização de peças.

Até ao final do ano, no primeiro sábado de cada mês, haverá esta iniciativa em conjunto com o Mercado de Trocas de Portugal, uma associação sem fins lucrativos, de cariz social e ambiental que promove a reutilização de peças, evitando assim o consumo de mais recursos naturais para a produção de novas peças.