Pelo 15º ano consecutivo, os prémios EPOTY (Environmental Photgrapher of the Year) premeiam as melhores fotografias relacionadas com o ambiente.

Além da celebração da fotografia, esta competição tem como grande objetivo alertar para os problemas que ameaçam o nosso planeta, bem como celebrar a capacidade humana de sobreviver e inovar num mundo em constante alteração.

Os vencedores de 2022 já foram anunciados e as fotografias fazem jus à missão que carregam. Veja na fotogaleria as fotografias finalistas, bem como todas as premiadas.

A participação nesta competição é gratuita e aberta a todas as idades, existindo até uma categoria a prémio referente ao melhor jovem fotógrafo de ambiente do ano, tendo sido este ano atribuído a um jovem de apenas 16 anos.

Se ficou interessado ou até com vontade de participar visite o site oficial da competição Environmental Photgrapher of the Year.