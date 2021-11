Com a chegada da época festiva, a Vinted desafia a escolher artigos em segunda mão. Não apenas para os outfits festivos durante jantares e festas de Ano Novo, mas também para presentes.

Com dicas, inspiração e com a ajuda do Guia de Presentes em segunda mão da Vinted, vai ficar surpreendido com o quão benéfico e fácil é optar por uma época festiva consciente.

Comprar e vender roupa em segunda mão tornou-se muito popular nos últimos anos. Com mais de 50 milhões de membros em todo o mundo, a Vinted mostrou que a roupa em segunda mão pode ser uma escolha aspiracional para qualquer um.

Cada vez mais pessoas percebem que comprar produtos em segunda mão não é só amigo da nossa carteira, mas com a variedade de estilos disponíveis, torna-se numa forma inteligente de comprar, ao mesmo tempo que oferece uma forma mais responsável de consumo.

Segunda mão não quer dizer segunda escolha

Alguma vez pensou em oferecer presentes em segunda mão? Oferecer produtos em segunda mão ainda é algo muito estigmatizado.

Segunda mão não quer dizer segunda escolha ou velho e é importante lembrar que isto também conta para presentes. Existem muitas ideias de presentes e artigos valiosos que trazem com eles histórias bonitas que estão à espera de um novo dono que ficará encantado por os receber.

créditos: freepik

Optar por um artigo em segunda mão não diminui o espírito de oferecer, aliás se for bem feito, na verdade até pode ser mais significativo, por ser mais do que entrar numa loja e escolher o que está disponível.

Com a segunda mão podemos ir à procura do específico, daquela peça que já não se encontra à venda ou daqueles óculos vintage que aquela pessoa especial tanto queria.

Guia de Presentes

A Vinted oferece uma variedade de opções exclusivas de decoração de casa, livros, brinquedos de crianças, sapatos, acessórios e roupa em todos os tipos de cores, tamanhos e estilos. Mesmo que a roupa em segunda mão não seja a primeira opção a ser considerada para presentes, esta categoria oferece uma gama de opções ampla.

A Vinted tem mais de 760.000 relógios em segunda mão e 1,4 milhões de lenços dentro da categoria de acessórios em saldos para homem e mulher em Vinted.pt, ligada à comunidade Espanhola e Francesa. Pode também encontrar muitas joias e outros acessórios de moda.

Isto quer dizer que pode comprar presentes em segunda mão para todos: amigos e família, namorados/as, crianças e colegas. Até para o amigo secreto, os produtos em segunda mão são uma ótima forma de encontrar produtos por um preço baixo.

Não precisa de esperar pelos saldos das lojas… E quem sabe, até pode encorajar as pessoas a fazer pequenas escolhas para uma economia mais circular e partilhada.

Embrulhar os presentes

Sabia que no Reino Unido são utilizadas até 300.000 toneladas de cartão durante a época festiva? Para tornar isto mais visual – de acordo com uma pesquisa realizada pela WRAP seria o suficiente para embrulhar o Big Ben quase 260.000 vezes!

Este ano, reconsidere o uso do clássico papel de embrulho, seja criativo e procure ideias alternativas de embrulhos que possam ser reutilizados ou reciclados.

A Vinted recolheu algumas formas sustentáveis para embrulhar os seus presentes, tais como:

(Re)Utilize o que já tem em casa

Em vez de ir comprar papel de embrulho, cartões, laços, comece por organizar o que já tem. Vai ficar impressionado com o que pode encontrar.

créditos: freepik

E que tal um jornal velho que tem estado pousado já há bastante tempo? Aquela revista que já não sabe o que fazer com ela? Ou aquele cordão de linho que comprou para decorar a sua casa? Todos os materiais podem ser usados para um tipo de embrulho mágico.

Existe mais do que papel

Sobras de tecido, toalhas de chá e lenços de seda podem ser usados em vez do papel de embrulho tradicional. Basta amarrá-los com fita ou um cordão. Além disso, quem recebe pode ficar com o material como bónus do presente.

Seja criativo

Um presente começa com o embrulho, uma vez que é a primeira coisa que se vê! O papel de embrulho comum não é necessariamente a melhor opção estética.

Existem várias maneiras de ser criativo com o embrulho dos presentes. Pode criar a sua própria colagem de diferentes tipos de revistas, jornais, e até de materiais reciclados que dão uma sensação mais “crua” ao presente.

Dicas Finais

Pronto para um desafio de presente em segunda mão?

Seja consciente no tempo

Comece por procurar presentes com tempo suficiente para conseguir encontrar aquela peça única. Na Vinted nunca é demasiado cedo para encontrar uma pechincha, portanto, não é preciso esperar pelos saldos de final do ano das lojas.

Mas quando começa a sua procura pelos melhores presentes do ano no início de novembro, isto também significa que não existirão as filas stressantes das lojas com os outros compradores de última hora.

Guarde e partilhe a sua “Lista de Desejos”

Não fique com medo de perguntar às pessoas de quem mais gosta se elas têm pedidos especiais, desta maneira previne oferecer presentes que nunca serão usados. Pode também criar uma lista e guardar ideias que tenha tido durante o ano, assim não se esquece do que querem até o momento chegar.

Isto também ao contrário: pode partilhar que este ano só quer receber presentes em segunda-mão, diga-lhes quais são os seus produtos favoritos e partilhe o seu guia de presentes em segunda mão, ajudando-os a começar.

Mantenha o contato com o vendedor

Sente-se à vontade para estar em contato com o vendedor da Vinted e pergunte se existe alguma história por detrás do produto que eles vendem. Nunca se sabe que tipo de impacto, ou memórias um artigo pode ter tido numa pessoa.

Isto pode ser uma história memorável para partilhar. Por exemplo, aquele casaco de ganga vintage que acompanhou o vendedor em muitas viagens e que está agora preparado para uma segunda vida com o seu novo dono.