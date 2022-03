Enquanto cidadãs/ãos, temos como ajudar na poupança do recurso tão precioso que é a água e a ZERO partilha algumas formas de alcançá-lo no seu dia-a-dia, tanto em casa, como no trabalho e até nas compras, uma das fontes da água invisível que consumimos. Aceita o desafio?

Dicas para poupar água em casa: Reduzir o tempo no duche e colocar redutor de caudal nas torneiras. Usar um copo ou fechar a torneira enquanto lava os dentes. Colocar máquinas a lavar com carga completa e no modo ecológico. Recorrer a sistemas de rega eficientes (se for uma necessidade). Reutilizar mais a água em casa (a de aquecer o banho, aplicando-a na cozinha ou na rega de plantas, por ex.) Dicas para poupar água no trabalho: Mapear e planear o consumo de água da empresa, descobrindo os pontos de maior consumo e desperdício. Usar jarros de água da torneira nas reuniões e outros eventos, em alternativa à água engarrafada. Aumentar a consciencialização sobre hábitos inúteis e partilhar dicas de como economizar água. Sugerir sistemas de descargas reduzidas. Utilização de dispositivos tecnológicos para reduzir desperdícios (ex. torneira com pressão + elevada e os arejadores) Dicas para poupar água nas compras: Escolha produtos alimentares que necessitem de menos água para serem produzidos Pense local e sazonal: encontre o que está na estação e perto de si. Procure o logótipo: ingredientes de origem sustentável Reduza o desperdício: desperdiçar menos alimentos e a água que é necessária para os produzir. Pense se precisa, antes de comprar. Compre menos, reutilize ou reaproveite o que já tem.