Promover um “mundo mais limpo”, reduzir o impacto ambiental e incentivar hábitos de consumo mais sustentáveis. Foi com este compromisso em mente que a Reckitt Benckiser criou a Botanical Origin: uma gama de limpeza que se destaca pela fórmula Natureclean, que combina poderosos agentes de limpeza de origem botânica, com a mesma eficácia de produtos convencionais.

Dermatologicamente testada, é composta por dois produtos para a roupa - detergente e amaciador - adequados para peles sensíveis e um multiusos (adequado para áreas em contato com alimentos, crianças e animais, pois limpa sem deixar produtos químicos abrasivos nas superfícies).

Para além disto, o exterior do produto é 100% reciclável. Os rótulos são desenvolvidos com materiais renováveis, como a cana-de-açúcar, já as embalagens utilizam até 50% de material reciclado na sua composição e a empresa pretende que, em 2022, esta percentagem seja de 100%.

Esta nova gama detém, assim, a certificação ecológica Ecolabel, atribuída a empresas e marcas com preocupações ambientais, que reduzem o seu impacto nos oceanos e reduzem a quantidade de substâncias perigosas para o meio ambiente, cumprindo rigorosos critérios da União Europeia.

Os três produtos estão disponíveis nos super e hipermercados em duas fragrâncias: flor de laranjeira & folhas cítricas e jasmim fresco & lavanda selvagem.