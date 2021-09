A Crocs, conhecida mundialmente pelo seu calçado confortável e descontraído, anunciou recentemente a primeira medida face ao compromisso em reduzir a sua pegada de carbono até 2030. Para tal, apresenta um novo material, o Croslite de base biológica, nas suas linhas de produtos icónicos.

Com 3,94 kg de CO2 equivalente por par de Classic Clogs, os calçados Crocs já têm atualmente uma pegada de carbono baixa. Como parte dos seus esforços de sustentabilidade mais amplos, a empresa tem como meta uma redução de 50% na sua pegada de carbono por par de sapatos Crocs até 2030, como parte do seu compromisso geral em se tornar uma marca zero desperdício.

O que diferencia a Crocs é que, com a introdução deste novo Croslite de base biológica, a marca posiciona-se de forma única para criar calçados com menor pegada de carbono, modificando o seu produto original existente, em vez de criar uma nova linha sustentável separada. O resultado é um calçado que se parece, sente e funciona exatamente como os Crocs que os consumidores conhecem, mas com menos emissões.

créditos: Crocs

Em parceria com a Dow, uma empresa especialista em materiais, este "calçado do futuro" incorpora a nova tecnologia ECOLIBRIUM que transforma resíduos e subprodutos de origem sustentável num calçado que tem todo o conforto.

A Crocs é a primeira marca de calçado a entrar no mercado com esta nova tecnologia e vai introduzir este material biológico a partir do início de 2022.

Além de apresentar o Croslite de base biológica e tornar-se uma marca 100 por cento vegana até o final de 2021, a marca está a explorar alternativas sustentáveis para a sua embalagem e a trabalhar em formas de dar aos calçados Crocs uma segunda vida através de doações, reciclagem e programas de re-comércio.