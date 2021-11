O ministro do Ambiente e Ação Climática defendeu hoje que a cimeira do clima da ONU (COP26) só terá sucesso se sair um "livro de regras" completo e mais ambição e ações concretas para aplicar o Acordo de Paris para conter as alterações climáticas.

Intervindo no plenário do segundo segmento de alto nível da conferência, que decorre em Glasgow, João Pedro Matos Fernandes afirmou que esse é "o único resultado aceitável". O governante salientou que os compromissos até agora assumidos pelos signatários do acordo em termos de redução de emissões "não chegam e não são suficientemente rápidos", porque a continuar assim, no fim do século a temperatura global aumentará 2,7 graus em relação ao que se verificava na era pré-industrial, longe de 1,5 graus, a meta de Paris