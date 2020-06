As substâncias químicas são parte de nós e de tudo o que nos rodeia. Contudo, são muitas as substâncias com as quais hoje entramos em contacto, que nos eram completamente desconhecidas há 10/30/50 anos atrás. Tal implica que o nosso organismo e os ecossistemas passaram a ter contacto com substâncias químicas desconhecidas, em relação às quais não podem contar com séculos ou mesmo milénios de evolução, o que teve e tem repercussões na nossa saúde e no ambiente.

Se muitas das substâncias químicas usadas são fundamentais para a nossa qualidade de vida e bem-estar, o facto é que há um conjunto alargado que é uma forte ameaça à saúde humana e ao ambiente. A progressiva visibilidade do tema da presença de substâncias químicas perigosas em produtos que usamos no quotidiano, começa a conquistar espaço no debate público.

Testes feitos em vários países da União Europeia (em particular na Dinamarca, Suécia e Alemanha) demonstram que produtos como brinquedos, mobiliário, roupas, entre outros, podem conter substâncias químicas perigosas, que afetam a nossa saúde e o ambiente de forma negativa.

Estas substâncias entram no nosso corpo através dos alimentos, do contacto com a pele ou do ar que respiramos e podem contribuir para problemas de desenvolvimento, infertilidade, cancro, entre outros efeitos negativos.

6 conselhos para uma vida com menos tóxicos

Ainda que a forma mais eficaz de proteger a saúde humana e o ambiente das substâncias químicas perigosas seja através de legislação e da proibição da sua utilização, existem alguns cuidados que podemos ter para procurar minimizar o seu impacto no nosso bem-estar.

1. Consumir menos

Deve consumir menos, seja alimentos, seja produtos e bens de uso quotidiano, como roupas, cosméticos, produtos de limpeza. Normalmente não precisamos de tantas coisas quantas as que temos e sentimos vontade de adquirir. Comprar menos e de forma mais responsável é fundamental para tornar o nosso quotidiano menos complexo e com menor possibilidade de contacto com substâncias perigosas.

2. Consumir de forma mais consciente e responsável

Deve procurar compreender se o produto que deseja é mesmo uma necessidade inadiável, de onde vem, como foi produzido, qual a sua durabilidade/qualidade, possibilidade de reparação, reutilização, uso de materiais renováveis e certificados, etc.