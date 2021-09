Entre os dias 4 e 12 de setembro, a exposição “Sabes onde colocar as embalagens das tuas bebidas preferidas?” decorrerá no Alegro Sintra, na Praça Central (Piso 0) de segunda a sexta-feira entre as 12h-13h e as 14h-19h, sábado e domingo das 11h-13h e das 14h-18h.

Os consumidores são convidados a participar, trazendo consigo embalagens da Tetra Pak para reciclar que podem trocar por brindes feitos com material reciclado dentro dos horários indicados.

Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar os consumidores para a importância da reciclagem, nomeadamente das embalagens da Tetra Pak, e alertar para o fato de estas deverem ser colocadas no ecoponto amarelo para reciclagem.

Ingrid Falcão, responsável pela área de sustentabilidade na Tetra Pak Ibéria, explica: “A Exposição de Reciclagem tem decorrido em vários centros comerciais do país e o feedback que temos recebido tem sido muito positivo. É importante para nos despertar a curiosidade nos mais jovens e ao mesmo tempo explicar qual o processo de reciclagem para que todos percebam que se as embalagens da Tetra Pak (genericamente designadas por Pacotes de Bebidas) forem corretamente colocadas no ecoponto amarelo estas poderão vir a ganhar uma segunda vida!

Tendo em conta que a Tetra Pak ambiciona, ter a embalagem para alimentos mais sustentável do mundo, que seja reciclável, feita com materiais reciclados ou renováveis e neutras e carbono, esta exposição marca um ponto crucial em que o consumidor poderá confirmar a importância da reciclagem, e contribuir ativamente para um mundo mais sustentável.