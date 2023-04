A partir de agora, a experiência de visita ao Colombo, em Lisboa, é ainda mais inovadora e conveniente.

O serviço de estacionamento para bicicletas e trotinetes foi recentemente lançado através da aplicação móvel do centro comercial (disponível para os sistemas operativos iOS e Android), permitindo a reserva de lugares de estacionamento para estes veículos e tornando-se, assim, no primeiro centro comercial da cidade com esta opção.

O serviço [MY PLACE] to Park está localizado no Piso -1, na zona laranja, acessível pela entrada de viaturas da zona laranja (virada para a 2ª Circular), e é de fácil utilização. Basta aceder ao serviço na aplicação do Centro Colombo, colocar os dados solicitados e selecionar a data, hora e o tipo de veículo.

Feita a reserva na aplicação, utilize o QR code associado para abrir a porta do parque de estacionamento exclusivo para bicicletas e trotinetes e estacione no número indicado na app (deve utilizar o seu próprio meio de segurança para prender o veículo).

Este serviço tem o custo de 0,50€ por cada duas horas de estacionamento e o pagamento pode ser efetuado por MBWay.

“No ano passado, lançámos o serviço de cacifos para levantamento de encomendas online. Este ano, já disponibilizámos cabines para trabalhar no Centro e agora somos pioneiros ao criar um parque de estacionamento exclusivo para os utilizadores de bicicletas e trotinetes. O Colombo caminha todos os dias para tornar a experiência de visita ao Centro cada vez mais fácil e adequada ao estilo de vida atual. Este novo serviço digital reforça essa vontade e continuaremos a trabalhar para garantir uma oferta de serviços de conveniência e o progresso de soluções omnicanal do Centro”, refere Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo.

Para mais informações visite o site www.colombo.pt/bicicletario.