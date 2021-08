Os tampões o.b. têm melhorado, ano após ano, a qualidade de vida das mulheres e têm-se adaptado também às suas necessidades, exigências e aos desafios ambientais.

E é, neste contexto, que em junho, chegou ao mercado português, o.b. Organic que resulta de um processo de inovação sustentável e que foi concebido a pensar na pegada ecológica, no meio ambiente e no bem-estar da mulher.

O o.b. Organic é uma solução vegan ideal para todas as mulheres que procuram alternativas mais sustentáveis. É desenvolvido à base de plantas com fibras de crescimento natural, cujo principal ingrediente é 100% algodão orgânico com 0% de químicos nocivos adicionados e 0% branqueamento com cloro.

Para prevenir infeções, esta linha de tampões é hipoalergénica a fim de minimizar o risco de alergias, não contendo fragrâncias nem perfume. O packaging é produzido com 90% materiais reciclados, com tinta de origem vegetal e cartão 100% reciclável.

A marca passa, assim, a simbolizar consciência ambiental, proteção sustentável e orgânica para mulheres que valorizam qualidade, sustentabilidade e o ambiente, mas continuam a querer desfrutar de toda a liberdade que um tampão pode dar.

Disponíveis nas absorções normal e super, têm a particularidade de adaptação suave a cada forma corporal individual através da abertura do tampão que vai retendo gradualmente o fluído, conferindo um maior conforto e sensação de bem-estar e poder.