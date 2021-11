Em Portugal, cerca de um milhão de toneladas de alimentos vai todos os anos para o lixo, o que corresponde a 50 mil refeições diárias. Mais de 30% do desperdício alimentar acontece em casa, no seio familiar. Culturalmente, o Natal é uma época em que a preocupação para que nada falte conduz a mais excessos e mais desperdício.

Sob o mote “Estarmos juntos não é para desperdiçar”, a Auchan lançou a Birdbox, uma embalagem composta por três caixas herméticas adequadas para guardar alimentos. Um desafio aos consumidores a aproveitarem e partilharem as sobras das festividades, como forma de combater o desperdício alimentar.

“Esta ação conta com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Zero Desperdício como parceiros. Por cada recipiente vendido, 1,50 euros revertem a favor da Cruz Vermelha, que vai oferecer refeições a quem mais necessita. Na missão do combate ao desperdício no terreno, a Auchan tem como parceiro a Zero Desperdício, que ajuda diariamente a escoar o excedente alimentar para quem mais precisa”, sublinha a marca.

Produzida em Portugal, a Birdbox é composta por três caixas herméticas de diferentes tamanhos, em plástico sem BPA, e está à venda por 4,99 euros. A Birdbox inclui ainda um guia digital com dicas e receitas para ajudar os portugueses a combater o desperdício nas suas casas.