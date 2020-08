A chanceler alemã, cujo país assegura este semestre a presidência da União Europeia, recebeu a jovem ativista, que há dois anos iniciou a sua mobilização pelo clima.

No encontro estiveram Greta Thunberg e outros elementos do seu movimento, entre os quais Luisa Neubauer (Alemanha), Anuna de Wever e Adélaïde Charlier (Bélgica), que solicitaram a reunião.

Angela Merkel disse estar “feliz” em recebê-los.

Numa carta aberta assinada por vários ativistas do clima, publicada pelo diário britânico The Guardian e o semanário alemão Der Spiegel antes do encontro, Greta Thunberg disse que a ” UE deve finalmente agir, a Alemanha deve tomar a iniciativa: os investimentos em combustíveis fósseis devem parar, o ecocídio deve tornar-se um delito punível”.

“Na hora de agir, estamos sempre em estado de negação. A crise climática e ecológica nunca foi tratada como uma crise”, salientam os ativistas.