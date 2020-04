Em Portugal, este tema está abrangido pela Constituição da República e consagrado, de forma mais específica, na Lei de Defesa do Consumidor, que contempla um conjunto de direitos que vão desde o direito à formação até ao direito à educação para o consumo.

Cada vez mais, enquanto consumidores preocupamo-nos e informamo-nos sobre o que estamos a comprar para garantir que estamos a escolher o melhor produto possível para responder às nossas necessidades.

Mas depois do consumo? Sabemos o que fazer com as embalagens usadas?

Esta é uma informação essencial para que possamos dar o tratamento adequado às embalagens dos produtos que consumimos, mas é possível que por vezes surjam dúvidas no momento de as “deitar fora”, ou melhor, no momento de lhes dar “uma nova vida”.

E se lhe dissermos que as próprias embalagens ajudam a fazer a sua correta separação?

Se olhar com atenção, pode ver que as embalagens que tem em casa contêm símbolos com toda a informação sobre a origem e/ou o seu destino mais adequado.

A Sociedade Ponto Verde dá-lhe uma ajuda para os descodificar:

1. Colocar embalagens no lixo e não as deitar no chão. Parece básico, não é? Mas este é o significado do símbolo abaixo.

2. Tem uma embalagem usada e não reutilizável e tem dúvida quanto ao seu material e respetivo ecoponto em que a deve colocar? Veja com atenção os símbolos abaixo que esclarecem sobre qual o ecoponto onde as deve colocar.

3. Três setas em forma circular é o símbolo da reciclagem. Este símbolo significa que a embalagem é reciclável ou feita de material reciclado. Pode também indicar a percentagem de material reciclado na sua composição.

4. O símbolo Ponto Verde. Quando as embalagens têm este símbolo significa que o produto ou marca contribui para garantir a reciclagem das embalagens, através da Sociedade Ponto Verde.

5. E de certeza que já ouviu falar de plástico PET diversas vezes. Mas sabe o que significa? Conheça abaixo os diversos tipos de plástico. Pode encontrar a informação nos símbolos que juntam siglas e números, permitindo assim identificar o tipo de plástico utilizado na produção de cada embalagem.

Agora já sabe. Na próxima vez que tiver uma embalagem vazia, confira com atenção os símbolos que apresenta e tome a decisão certa.