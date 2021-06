Diversas organizações de todo o mundo lançam, a 18 de junho, um desafio ao secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelando para que este reconheça o papel da alimentação no combate às alterações climáticas e dê um passo no sentido de adotar uma alimentação de base vegetal. O objetivo é sensibilizar a população mundial para os benefícios deste tipo de alimentação e a sua implicação na redução das alterações climáticas.

A campanha mundial, de nome Plead for Planet, tem início no Dia da Gastronomia Sustentável (instituído pela ONU em 2016), com o envio de uma Carta Aberta subscrita por mais de vinte organizações nacionais e internacionais, como a Associação Zero, Quercus, ANP/WWF Portugal, Proveg International, European Vegetarian Union, Associação Vegetariana Francesa, Sociedade Vegetariana Brasileira, Vegan Society, e várias outras.

A iniciativa, criada pela Associação Vegetariana Portuguesa (AVP), conta ainda com o apoio de figuras públicas como Fernanda Freitas, Iva Lamarão, José Mata, Lena d’Água, Rita Blanco, Pedro Fernandes, Luís Aguilar, Mafalda Luís de Castro, Mariana Norton, Rita Blanco, Zé Manel, Manuela Gonzaga, Sandra Cóias, Inês Sousa Real, Francisco Guerreiro, Heitor Lourenço, entre outros.

Tal como indica a ONU no seu mais recente relatório (2021) – Fazer as Pazes com a Natureza -, é urgente repensarmos a forma como produzimos os alimentos, e fazermos uma gestão coletiva mais ponderada dos recursos terrestres, como a água, os solos e os oceanos. Mas a responsabilidade por esta transformação não pode recair apenas nos ombros de figuras abstratas como os estados ou as corporações. Na nossa visão, esta responsabilidade cabe a todos nós e pode ser assumida em pequenas mudanças individuais.

O objectivo será alcançar 30 mil assinaturas até dia 9 de Julho.