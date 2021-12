A escassez de galhos verdes no inverno faz com que tratadores do Zoológico Tierpark em Berlim, Alemanha aceitem de muito bom grado as doações.

Os elefantes são animais que comem vegetais e os galhos servem mais como aperitivo, algo para roerem. Até podem mastigar algumas agulhas de pinheiro, mas não chegam a ingerir a maior parte deles.

Os tratadores do Tiepark têm o cuidado de verificar que todas as árvores usadas não foram tratadas por nenhum pesticida químico, garantindo que os elefantes recebam apenas as árvores mais frescas, livres de adulteração e quaisquer enfeites de Natal.

Os elefantes asiáticos de Tierpark não são os únicos beneficiários da alegria do Natal. Os tigres de Sumatra, macacos berberes e renas também são convidados para o banquete que é um género de ‘roupa velha’.

