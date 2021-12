O aquário Sea Life, em Banguecoque, capital tailandesa, era certamente o último lugar onde as famílias esperavam ver o Pai Natal, ainda por cima equipado com uma botija de oxigênio e máscara de mergulho.

O mergulhador vestido de Pai Natal aproveitou para alimentar os peixes e interagir com os visitantes, posando ainda para fotos do outro lado do vidro.

Veja a fotogaleria abaixo

Com a proximidade da época festiva de Natal, as lojas e centros comerciais estão na esperança de atrair mais clientes durante este período festivo e aumentar as vendas para reanimar os negócios afetados pela pandemia provocada pela covid-19.