O calendário da organização dedicada à sustentabilidade, divulgado pela associação ambientalista portuguesa Zero, salienta que este ano se começa “a usar o cartão de crédito ambiental" três semanas mais tarde do que no ano passado, mas sublinha que tal se deve apenas à pandemia de COVID-19 e não a planeamento e mudanças estruturais.

A Zero lembra, em comunicado, que a resposta mundial à COVID-19 levou à redução da pegada ecológica da humanidade em quase 10% e ao adiamento do Dia da Sobrecarga do Planeta, mas que ainda assim se esgotaram agora os recursos existentes para o ano inteiro, pelo que vão ser usados em 2020 os recursos naturais equivalentes a 1,6 planetas Terra.

Devido à pandemia, a redução da pegada ecológica permitiu ver “o mundo que podemos ter se agirmos no sentido de criar um futuro sustentável”, mas é preciso agora construir “um futuro onde todos possam prosperar dentro dos limites do planeta”, refere a Zero.

E esse futuro constrói-se, adianta a organização, com mudanças na forma como se produzem e consomem alimentos, na quantidade de bens que se consome, na forma de mobilidade ou nas fontes de energia utilizada.

De acordo com o comunicado, a redução da pegada de carbono para metade iria fazer com que o “cartão de crédito ambiental” só começasse a ser usado no fim de novembro (93 dias mais tarde).