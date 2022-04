A sustentabilidade não é uma palavra nova e já faz parte do currículo escolar há algum tempo, bem como do dia a dia das famílias. No entanto, continua, por vezes, a ser vago e generalista.

O principal flagelo recai sobre a utilização do plástico. Todos sabemos o quão prático é chegar ao fim de uma festa para crianças e deitar todos os copos, talheres e pratos de plástico descartáveis num saco e ficar com a casa limpa num ápice. Em 2020 foi produzido um total de 91.520 toneladas de embalagens de plástico, mais 1.256 toneladas (+1,4%) do que no ano anterior.

Para ajudar a reduzir este impacto e garantir que a próxima geração está alerta para este problema, é essencial que também nestes momentos de maior logística sejam cumpridos alguns cuidados básicos. Ter um kit de festas reutilizável em casa pode ser um ótimo começo.

Loiça Descartável Sustentável

créditos: freepik

Um dos maiores desperdícios de plástico nas festas de anos são os pratos e talheres de plástico, utilizados para prevenir qualquer incidente com as crianças e facilitar a vida aos pais.

Existem vários tipos de loiça descartável sustentável que podem ser utilizados em substituição dos de plástico e com a mesma praticidade:

Biodegradável: A principal característica de um produto biodegradável é a sua decomposição natural através de microorganismos, sendo geralmente constituído através de recursos vegetais ou animais. Por exemplo, a loiça produzida com bambu, madeira ou papelão.

Composta: Consideramos um produto composto quando é possível ser decomposto em água, dióxido de carbono ou biomassa reutilizável, como a loiça produzida com folha de palma ou cana-de-açúcar.

Reciclável: Os artigos recicláveis podem ser reutilizados, e, mais tarde, transformados em algo novo em vez de serem depositados diretamente no lixo, tal como a loiça de cana-de-açúcar.

Renovável. Podemos considerar um produto renovável, se derivar de um recurso natural que seja capaz de se regenerar a si próprio. Por exemplo, a loiça produzida com cartão.

Palhinhas alternativas

créditos: freepik

A discussão em torno da utilização de palhinhas é enorme e, hoje em dia, há diversos estabelecimentos e marcas que estão a abolir a sua disponibilização para consumo, pois sabe-se que é uma das maiores fontes de poluição.

O Ministério do Ambiente e Acão Climática declarou que, a partir do dia 1 de novembro de 2021, passou a ser proibida a distribuição de determinados produtos de plástico de utilização única, como cotonetes, talheres, pratos, palhinhas ou varas para balões.

No entanto, já existem no mercado várias soluções alternativas ao plástico como o metal, bambu ou madeira. Se compradas nestes materiais, é possível fazer a compra apenas uma vez e utilizar nas festas de anos dos seus filhos durante vários anos.

Sacos de Pano Vs Sacos de Plástico

créditos: freepik

Um dos elementos que não pode faltar nas festas infantis são os saquinhos de doces, normalmente de plástico, para oferecer aos amigos. Para esta questão, basta substitui-los por sacos de pano que poderão ser reutilizados e acrescentam valor ao “presente”.

A UE legislou o fim do chamado ‘plástico de utilização única’, supermercados e outras empresas estão a eliminá-lo da sua oferta, e existe agora uma consciencialização coletiva pela adoção de alternativas de papel ou de pano, que podem ser reutilizáveis.

O que torna realmente o plástico um elemento mau para o ambiente é precisamente pela parte da “utilização única”. No fundo, a regra de ouro a seguir é a seguinte: usar menos coisas, comprar menos objetos, e utilizá-los mais vezes.

Decoração

créditos: My Nametags

As decorações tradicionais utilizadas nas festas das crianças, como os balões, têm um enorme impacto ambiental que pode ser evitado com a utilização de decorações sustentáveis.

Os balões podem ser compostos por dois materiais, látex ou nylon. Os primeiros são mais apropriados, porque são biodegradáveis, apesar de demorarem cerca de 6 meses a 4 anos a decompor-se.

Já os balões compostos por nylon não são biodegradáveis. Além do problema óbvio da poluição terrestre e marítima, os animais acabam por confundir estes objetos com alimentos, o que é bastante prejudicial à sua sobrevivência.

Outro problema grave são as fitas dos balões que são um perigo para os animais pois podem ficar presos, impossibilitados de se mexer, feridos ou mesmo morrerem.

No capítulo decoração, há várias opções feitas à base de tecidos e papel para combater as tradicionais decorações de plástico, como os autocolantes de parede disponibilizadas pela My Nametags que são super fáceis de aplicar em superfícies como paredes, portas e armários e feitos com um material flexível que pode ser facilmente removido em poucos segundos.

Pode, também, aproveitar para fazer as decorações com as crianças e tornar essa preparação num momento divertido, replicando todas as decorações tradicionais como as fitas mas com materiais amigos do ambiente e recicláveis, como o papel e o cartão.

Para os presentes, optar por embrulhos feitos de restos de revistas ou jornais, pode ser uma boa escolha.