O desperdício, sob a forma de produtos e embalagens descartáveis, tornou-se omnipresente na nossa sociedade com a consequente produção de resíduos em quantidades colossais.

Por razões várias, a maior parte destes resíduos, não é reciclada ou não é reciclável e acaba no ambiente, em aterros sanitários ou em incineradores com todas as consequências que daí advém: microplásticos, produção de gases com efeito estufa, emissão de poluentes para o ar, água e solo, degradação dos ecossistemas, riscos para a saúde pela toxicidade de alguns materiais, para além de um enorme desperdício de recursos naturais. É urgente encontrar novas soluções. Como contribuir?

Na ótica da ZERO, a solução passa, em larga medida, pela transição do descartável para o reutilizável e nesse sentido deixa aqui o desafio através de 10 recomendações - ações concretas que cada um poderá progressivamente, e à sua medida, adotar.

Evite comprar água engarrafada e opte pela água da torneira. Quando precisar de levar água consigo, opte por uma garrafa reutilizável. Prefira produtos a granel sempre que possível - leve os seus próprios sacos e recipientes reutilizáveis para o mercado ou supermercado. Compre diretamente ao produtor, produtos não embalados que nalguns casos poderá receber em sua casa, por exemplo, cabazes de frutas e legumes. Habitue-se a levar os seus recipientes quando opta pelo take away. Relativamente aos produtos descartáveis - palhinhas, cotonetes, pelicula plastificada, guardanapos, toalhitas, fraldas, pensos menstruais, lâminas de barbear, etc. – abandone o consumo daqueles de que possa prescindir ou, se não for possível, substitua-os por soluções reutilizáveis feitas em materiais duráveis. Antes de comprar novo, considere comprar artigos em segunda mão, pedir emprestado ou alugar. Se há algo de que já não precisa, considere também doar ou vender. Evite compras online regulares que envolvam grandes quantidades de materiais de embalagem descartáveis. Informe-se sobre as práticas de embalagem das empresas onde encomenda e sugira que disponibilizem opções reutilizáveis, como as da Repack. Antes de colocar no lixo habitue-se a ponderar e a ser criativo relativamente a possibilidades de reutilização dos materiais e embalagens já usados - frascos de vidro depois de lavados podem ser usados nas suas compras de produtos a granel; tecidos usados podem servir para confecionar os seus sacos reutilizáveis. Se precisar de inspiração, faça uma pesquisa na internet. Estimule o seu supermercado a fazer a transição do descartável para o reutilizável - faça perguntas e apresente sugestões, de preferência por escrito, para que disponibilizem bebidas em embalagens reutilizáveis, mais produtos a granel, pontos de reenchimento e mais soluções reutilizáveis para os produtos habitualmente descartáveis.

Participe na campanha europeia, assinando o compromisso #wechoosereuse – porque há um limite para o que cada um individualmente pode fazer perante a atual escassez de soluções reutilizáveis, é importante transmitir a mensagem aos decisores políticos, à escala nacional e europeia, para que adotem medidas concretas sob a forma de legislação e incentivos à criação de mais soluções reutilizáveis, ao alcance de todos. Visite o site da campanha e assine.

A sua adesão, mesmo que parcial, a alguma ou algumas destas ações, já será muito positiva. Não se desmotive por achar que nem todas são exequíveis no momento atual. A mudança faz-se passo a passo e juntos podemos fazê-la e exigi-la de quem tem a responsabilidade de decidir.