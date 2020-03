Ter de ter mais de cinco lugares;

Ser uma viatura ligeira de passageiros;

Ter emissões de CO2 inferiores a 150g/km (veículos NEDC) ou 160g/km (veículos WLTP a gasóleo) e 180g/km (veículos WLTP a gasolina);

Ser novo ou importado.

Habitação

No que diz respeito à habitação, existe também um benefício chamado IMI familiar. Este diz respeito à redução do IMI e, no caso de famílias com três ou mais dependentes, consiste num desconto de 70€. No entanto, uma vez que se trata de um imposto municipal, nem todas as autarquias aderiram a esta iniciativa. Até 2019, tinham aderido ao IMI Familiar 225 autarquias.

Por último, as famílias numerosas podem ainda contar com a tarifa familiar da água, um valor especial para agregados familiares com cinco ou mais pessoas. Este tarifário evita que os consumos elevados (naturais em casas numerosas) não sejam faturados sob os escalões mais elevados. Para usufruir deste tarifário, tem de apresentar a última declaração de IRS do seu agregado.

Outros apoios



Para além dos benefícios fiscais que abrangem todas as famílias e dos que são direcionados para famílias numerosas, existem outros apoios dos quais pode usufruir. A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, por exemplo, é uma das entidades mais relevantes no que diz respeito à defesa dos seus direitos e oferece vários descontos em parceiros aos seus associados.

A nível local, algumas Câmaras Municipais criaram o Cartão Municipal de Famílias Numerosas, que dá acesso a descontos ou benefícios em serviços da própria câmara (como, por exemplo, descontos nas piscinas municipais ou socioculturais, recreativas e desportivas promovidas pela autarquia) e dos seus parceiros. As condições de adesão e vantagens são definidas por cada Câmara Municipal, pelo que terá de confirmar se este existe no seu município e como se poderá registar para o receber.

Aproveite os cartões de descontos das lojas para obter benefícios nas suas compras. Em alguns estabelecimentos, cada compra permite-lhe acumular pontos que poderá, mais tarde, transformar num desconto monetário. Nos supermercados, aproveite as grandes promoções para comprar em quantidade (especialmente os produtos não perecíveis). Alguns retalhistas têm mesmo condições específicas para famílias numerosas. Mantenha-se atento e informe-se.

Se gerir o orçamento familiar pode ser desafiante, gerir um orçamento com três ou mais crianças e os respetivos custos pode parecer uma verdadeira aventura.

Acima de tudo, é obrigatória uma atenção constante às contas familiares e um grande jogo de cintura para conseguir fazer face a todas as despesas e, ainda assim, engrossar as poupanças.. Para novas ideias de gestão orçamental familiar, consulte as nossas dicas de planeamento financeiro para famílias em 2020.