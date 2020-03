Com a pandemia de coronavírus, a data ainda indefinida até quando as pessoas em teletrabalho o terão de fazer, e também o próprio aumento do número de colaboradores neste regime, levam a Adecco a indicar os dez passos para garantir a menor disrupção do seu dia de trabalho e, simultaneamente, respeitando o seu ambiente doméstico vs o seu trabalho.

Prepare o seu espaço de teletrabalho em dez passos simples:

1. Encontre um espaço no seu lar onde possa trabalhar com conforto e concentração. Se tiver crianças pequenas que exigem supervisão, utilize um espaço comum, embora resguardando aquele que será o seu local de trabalho, para influir positivamente na sua organização mental.

2. Garanta que tem o software necessário instalado e atualizado, e os sistemas de segurança cibernética recomendados pela sua empresa, ativos.

3. Olhando para o seu portátil, e para o seu telemóvel, as suas ferramentas de trabalho em casa, lembre-se: o botão mute é o seu melhor amigo. Tem uma reunião inadiável em videoconferência, mas o seu canto é partilhado com familiares.

Faça o mute da sua chamada e garantirá maior conforto para si, para quem fala e para todos os participantes garantindo que não interrompe nem cria ruído desnecessário.

4. Obtenha auscultadores de ouvido fiáveis e teste-os sempre previamente com um amigo, colega ou familiar. Porque ninguém tem de ouvir as suas conversas nem reuniões, mantendo a confidencialidade e ao mesmo tempo ajudando-o a concentrar-se.

créditos: Pixabay

5. Agilizar as videoconferências, eliminando as quebras. É fácil, tem as imagens dos seus colegas a ficarem paradas, e a voz a fazer-se ouvir com cortes? Então mude, e desligue a sua câmara mantendo apenas a voz.

6. Atualize o seu estado. Se precisar de fazer pausas, faça, mas informe a sua equipa ou o seu diretor. Assim a todo o momento sabem se não estiver disponível, o que estará a fazer e quando voltará, não criando desconforto para nenhuma das partes.

7. Vista-se adequadamente. O teletrabalho não exige que saia como para o trabalho, mas exige um mínimo e ditam as regras de sociedade que em trabalho evite chamadas em que esteja presente de pijama, com um aspeto negligenciado. Irá seguramente, se o fizer, influir na sua performance e confiança transmitida.

8. Coloque-se num local com luz natural ou com boa iluminação ainda que artificial.

9. Tenha em conta o contexto da imagem e evite um “fundo” desarrumado e desorganizado que transmitirão o caos mais do que o seu profissionalismo.

10. Cumpra os horários de trabalho o mais possível e as suas rotinas, ajustando-as ao seu “local de trabalho” de forma a manter a sua produtividade e a sua sanidade.