Como se calcula o valor a receber?

Para saber quanto vai receber efetivamente de ordenado no final de cada mês, tem de saber aplicar as fórmulas de descontos que atualmente estão em vigor quer para a Segurança Social, quer para a retenção na fonte no IRS.

Para poder calcular diretamente o seu salário líquido, utilize o Simulador de Salário Líquido 2020, uma ferramenta que o Doutor Finanças preparou e disponibilizou de forma gratuita.

Eis um exemplo do que pode preencher na calculadora:

Ordenado ilíquido: 1000 euros (Continente)

Estado civil: não casado, sem dependentes

Subsídio de refeição: 4,23€ por dia, 22 dias úteis

Tem duodécimos: Não

Cálculo: 1.000€ + 93,96 (subsídio de alimentação) - 116€ (IRS) - 110€ (Segurança Social) = 867,06€ por mês

Atenção que as taxas de cálculo em relação à retenção na fonte em sede de IRS variam conforme a situação do agregado familiar, pelo que os valores mensais a receber têm em conta o estado civil dos contribuintes e se há dependentes ou não.

Em dinheiro ou cartão?

Uma das nuances verificadas para o cálculo do salário, é o facto de o subsídio de alimentação poder ser pago em dinheiro (juntamente com o vencimento do trabalhador) ou em cartão de refeição. Caso este montante seja pago em dinheiro e não exceda os 4,77 euros dia, aplica-se a isenção de retenção na fonte em IRS. Se o valor em dinheiro for superior, apenas o excedente é tributado.

Se o subsídio for pago em cartão ou vale refeição, o limite de isenção passa para os 7,63 euros por dia, sendo que tudo o que for pago acima deste valor tem tributação associada.

É fazer as contas

Saber a diferença entre o salário líquido e o salário ilíquido é essencial para programar e planear melhor a sua vida e gestão diária.

No fundo, trata-se de saber efetuar e aplicar as correspondentes fórmulas e taxas ao ordenado recebido de forma ilíquida, para saber com o que se vai contar em cada mês. Agora que já percebe melhor como estes dois termos se diferenciam e calculam, é uma questão de organizar as suas finanças em função daquilo que efetivamente recebe.