Com a maioria dos portugueses a sentir um aperto no orçamento familiar devido à subida generalizada de preços e ao aumento das prestações dos créditos habitação, pode tornar-se mais desafiador festejar a época carnavalesca. No entanto, com um pouco de criatividade e as estratégias certas terá diversão garantida sem comprometer a gestão das suas contas. Veja, neste artigo, como pode gastar menos dinheiro nos disfarces de Carnaval.

Dê uma nova vida a disfarces de anos anteriores

Se tem por hábito celebrar o Carnaval, e costuma guardar os disfarces de um ano para o outro, comece por revisitar tudo o que já tem.

Depois, tente ser criativo e pensar em formas de reutilizar os disfarces antigos. Nem que aproveite apenas uma peça, já conseguirá poupar, não desperdiçando dinheiro em disfarces completos sem necessidade.

Assim, além de dar uma nova vida a roupa que estava parada no seu armário, consegue poupar neste Carnaval.

Construa os seus próprios disfarces

Outra opção que tem é construir os seus próprios disfarces. Para começar, faça uma pesquisa online para se inspirar e ter ideias de fatos que consiga montar sozinho.

Depois, compre os materiais necessários e coloque mãos à obra. À partida, comprar as peças de que precisa para fazer os fatos por si acaba por sair significativamente menos custoso.

Ir a uma costureira pode ser mais barato

Se quiser comprar os materiais, mas, em vez de montar os disfarces sozinhos, pedir a uma costureira para o fazer, saiba que também pode compensar.

Muitas pessoas não sabem, mas é possível conseguir disfarces mais elaborados a um menor custo através de uma costureira.

Desta forma, pode conseguir um disfarce com mais detalhe, personalizado e ao encontro daquilo que pretende, em vez de gastar mais dinheiro noutro que qualquer pessoa pode comprar.

Troque disfarces com amigos ou familiares

Outra forma de poupar em fatos de Carnaval pode passar por trocar disfarces com amigos ou familiares.

Se tiver pessoas chegadas que celebrem esta época também, pode pedir emprestados os disfarces que utilizaram em anos anteriores, e emprestar os seus também.

É uma forma de não gastar dinheiro de todo com fatos este ano, sem utilizar roupas repetidas.

Invista na maquilhagem do disfarce

Também pode apostar na maquilhagem para se mascarar, em vez de gastar dinheiro com disfarces.

No Carnaval, a maquilhagem pode fazer toda a diferença, não só como complemento de qualquer fato, mas como máscara, em si.

Hoje em dia, consegue encontrar, facilmente, diversos tutoriais na internet que explicam como realizar maquilhagens elaboradas e carnavalescas.

Os materiais para o fazer também se encontram a preços acessíveis, pelo que é uma boa estratégia para fazer a diferença neste Carnaval, mantendo o equilíbrio na carteira.